La cantautora y compositora María Rozalén acude esta noche a Luce Benicàssim con motivo de su gira con El árbol y el bosque, un tour que tanto ella como su equipo «más hemos deseado en nuestra vida». Y es que la artista valora como nunca la posibilidad de volver a estar sobre el escenario y compartir sus temas tras este último año y medio tan complicado.

«Lo que más disfruto es subirme a un escenario», reconoce, y es por ello que ha emprendido esta gira con «muchas ganas» para mostrar al público un disco «que creo que es muy terapéutico» y del que detalla «creo que es el más difícil que he hecho nunca, pero da como muchas ganas de vivir». A las 22.00 horas, los castellonenses que acudan el recinto de festivales de Benicàssim, podrán comprobarlo en directo.

Emociones

Rozalén considera que estamos en un momento en el que «la gente necesita de música, de emocionarse y hasta de bailar, aunque tenga que ser en la silla de momento». Es por ello que aboga por la «cultura segura», como la que durante su primera edición ha ofrecido Luce Benicàssim.

La cantante agradece también poder salir de gira por ella y por las 24 familias del equipo que trabajan con ella y hacen posible cada uno de los conciertos. En este sentido, se ha mostrado encantada de «poder salir a la carretera» en una gira que comenzó en Málaga y que finalizará en Zaragoza el 18 de diciembre.

De esas paradas, dice que todas son especiales. La de hoy en Benicàssim también al ser la encargada de clausurar la primera edición de Luce, un nuevo concepto de festival que durante este mes de julio ha podido acercar a la provincia las propuestas de algunos de los grandes referentes de la escena nacional, como son Iván Ferreiro, Viva Suecia, Cariño, Aitana, Camilo —quien aportó la vena internacional de la cita—, Pablo Alborán, Izal, Vanesa Martín, Pablo López y Raphael.

Sorpresas

Con un cartel de verdaderos iconos, Rozalén aporta su granito de arena para convertir a Luce Benicàssim en una de las citas más exitosas de este verano en el que ha primado, por encima de todo, la seguridad. Es por ello que en esta gira ofrece «muchas sorpresas, mucho colorido». Incluso ha llegado a desvelar que «se me va a ver cantando y haciendo cosas que jamás he hecho, ahí lo dejo».

Y es que a la cantautora le encanta ponerse retos, «y en esta gira hay más variedad de ritmos que nunca», subraya al tiempo que apunta que «jamás habíamos preparado tanto los conciertos porque ahora hemos tenido el tiempo del que antes nunca disponíamos».

Otros proyectos

Rozalén, que este año incluso logró un Goya a la mejor canción original con Que no, que no, también asegura que a veces piensa «que tengo una temporada regular», pero luego «lo pienso y veo que es injusto decir eso, porque en realidad profesionalmente en este tiempo me han pasado cosas muy bonicas».

«He estado mucho tiempo sin cantar en un escenario, que es lo que me gusta hacer, pero he ganado un Goya y he cantado con compañeros con los que me ha hecho mucha ilusión», manifestaba la artista manchega antes de emprender su gira por España.

Por otra parte, la cantante anunció la suspensión —hasta 2022— del festival Leturalma que organiza desde hace años en su pueblo, Letur (Albacete), en la comarca de la Sierra del Segura, sobre lo cual apunta que la decisión ha sido «dolorosa» pero que en la localidad sus vecinos son en gran número mayores y «creo que hay que ser coherentes, también porque las fiestas en mi tierra de momento se han cancelado». «Hay que ser prudentes y en 2022 que no falte nadie», matiza.