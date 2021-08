El dúo de Camela llega el 25 de agosto a la localidad de Vall d’Alba, en Castellón, para revolucionar a todos los vecinos y asistentes en esta cita tan animada. El concierto está programado a las 22.30 horas, con apertura de puertas a las 21.00, y que se desarrollará, con el control sanitario, en el campo de fútbol de la localidad.

La tecno-rumba más bailable de Dioni y Ángeles Muñoz, los dos vocalistas del grupo Camela, aterrizará como un torbellino totalmente imparable con su gira 25+1 que conmemora el aniversario del grupo. Los artistas presentarán su nuevo single En el bolsillo de mi corazón compuesto por la propia voz Ángeles Muñoz y que mantiene 100% la esencia de la banda. Su videoclip estuvo dirigido por Mario Ruiz de Krea Films producciones, grabado con captura de movimiento real y animación 3D.

Este nuevo hit contó con la participación de grandes amigos de ambos como Andrea Ropero, Dani Martínez, Dulceida , Fabiola Martínez, Fernando Romay, Iñaki López, Irene Villa, Joaquín Hurtado, Mahi Masegosa, Martita de Graná, Nerea Garmendia, Samantha Vallejo Nájera y Tamara Gorro.

Nostalgia

Su estilo más propio ha conseguido conquistar a múltiples generaciones, pues sus voces tan características dentro del panorama musical no dejan de sorprender a las localidades que visitan. Ahora, con esta esperada cita en la comarca de la Plana Alta, los vecinos apreciarán el sello musical más marcado del dúo de Camela.

Sus míticas canciones, las cuales no pueden faltar en ninguno de los conciertos, trasladan a la nostalgia más anhelada de la época de los 90 con éxitos como Corazón Indomable, Solo por ti, o No puedo estar sin él. Así, además de presentarse con su gira 25+1 y su nuevo single, la pareja de artistas no dudará en disparar los temas más reconocidos de su amplia y consolidada trayectoria musical.

En ese sentido, en el ranking de su perfil de Spotify, la canción Vete con Omar Montes, se posiciona en el primer lugar como la más escuchada. Composiciones míticas como Cuando zarpa el amor o Poquito a Poco no dejan de apasionar a sus fans más cercanos que, aunque pasen los años, mantienen su amor más sincero hacia los cantantes citados en Vall d’Alba.