La zarzuela invadió desde el 2 de agosto hasta ayer, la decimotercera edición del festival Lírico de Benicàssim. El director, Roberto Turlo, es benicense y toca el oboe como gran melómano. En ese sentido, su pasión por esta variedad musical le ha despertado, a lo largo de trece ediciones, las ganas de seguir trabajando para dar a conocer a profesionales del género. En este año, marcado por la pandemia, potencian jornadas intensas de clases magistrales en las que han participado Emilio Casares, el profesor Vincenzo Spatola, Nancy Fabiola Herrera o Isabel Costes.

¿Cree que este festival ha tenido buena acogida en estas trece ediciones?

En el 2008, el festival fue un boom y tuvo mucho repercusión. Este año, ha sido otro aluvión de energía, tanto porque hemos contado con la implicación de la asociación Zarzuela por el mundo, como la implicación del Ayuntamiento de Benicàssim. Hemos apostado este año con importantes nombres de la lírica para mantener un status de calidad. La acogida ha sido evidente, pues hemos pasado de no disfrutar con ópera lírica, a tener ya 13 ediciones y con mucha aceptación. Este año, también ha tenido resonancia a nivel nacional y, sin duda, a nivel comarcal también es importante.

Como músico, ¿realmente está enterada la sociedad sobre el género de la zarzuela?

La zarzuela es un género que muchas veces está hecho pero con mala calidad. Nuestro objetivo es poner en valor este producto español y que lo conozcan con los mejores profesores en Benicàssim, pues han venido alumnos de toda España. Creo que es mágico haber podido unir en el festival la educación, lo pedagógico y la diversidad cultural con los conciertos.

¿El festival ha cumplido las expectativas que tenía?

Sí claro, tanto a nivel artístico, como a nivel de asistencia. El seminario que se celebró fue el primero que se desarrolla sobre zarzuela por España. Esto ha sido muy gratificante, ya que creo que el elenco de profesores es espectacular. En este seminario ha habido muchas inscripciones, de las cuales han seleccionado finalmente a 12 alumnos de toda España. Esta jornada es todo un éxito, porque lo que se pretende es trabajar con gente profesional, para encauzar su carrera.

¿Qué sensaciones se lleva la gente con este certamen?

Yo creo que la gente piensa que quien asiste a este festival solo son personas que entienden de música o zarzuela. Pero, yo te garantizo que cualquier ciudadano que le guste el pop, le puede apasionar también este género, por eso no dudo de que se lo han pasado en grande estos días. La gente viene hasta los ensayos, y les gusta, y es magnífico. La cercanía en la ópera lírica es mas notable. Yo creo que hemos conseguido la esencia queríamos transmitir:ser cercanos, naturales y frescos con la zarzuela. Esto se demuestra en la asistencia, pues hemos llenado, prácticamente casi todo el 75 % del aforo que nos han permitido.

¿Cuál es la importancia de desarrollar este festival en Benicàssim?

Yo soy de aquí de Benicàssim, por lo que esta es mi tierra natal desde siempre. Como director soy la voz del festival, y el director de orquesta, y quieras o no, pues he apostado por montar este certamen aquí en la provincia. Para mí, es una oportunidad muy grande llevar lo mejor, ese granito de arena y cultura, a la ciudad donde yo he crecido. Estoy agradecido porque es maravilloso que el Ayuntamiento también nos ayude a desarrollarlo.

¿Confiáis entonces en una próxima edición de este certamen en la localidad benicense?

Claro, por supuesto. Estoy convencido de ello. Si no ha parado desde hace trece ediciones, tampoco lo vamos a hacer ahora. Por eso queremos seguir trabajando. Vemos que, a pesar de la pandemia, la gente disfruta. Una jornada que transcurre frente al mar y desde las 20.30 de la tarde. Durante estos días se ha podido vivir, bajo un marco espectacular unos conciertos de gran reconocimiento internacional, de los cuales estamos muy orgullosos. Por lo que estoy convencido de que esto solo es un despegue de lo que podrá pasar en los próximos años.