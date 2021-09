El rapero madrileño Bnet ha anunciado su retirada del circuito competitivo de las batallas de rap improvisado, a través de un comunicado publicado en su perfil personal de Instagram.

Bnet, campeón del mundo de Red Bull Batalla de los Gallos en 2019 y actual campeón español de la Freestyle Máster Series (FMS), reconocido como uno de los mejores y más importantes ‘freestylers’ de la historia de la disciplina, comunicó su retirada de “forma indefinida” de las batallas de gallos.

La noticia supone que Bnet no participará en la próxima Final Internacional de FMS, que se celebrará en solo siete días, entre el 9 y el 11 de septiembre, en el Palacio Vistalegre Arena de Madrid. De igual manera, el madrileño tampoco defenderá su título de campeón de España en la sexta edición de FMS.

Sorpresa para los aficionados

El anuncio del rapero madrileño ha caído de manera inesperada para todos los aficionados que, tras casi dos años de ausencia presencial en las gradas por la situación de la pandemia, esperaban volver a ver rapear a Bnet sobre los escenarios en FMS Internacional.

“Tras un periodo de inactividad y reflexión he tomado la decisión de dejar de competir en el circuito profesional de batallas de forma indefinida. Por tanto, renuncio a mi puesto en FMS Internacional y tampoco formaré parte de la temporada 2021-2022 de FMS España como participante”, señaló el propio Bnet a través de su Instagram.

“Es una decisión que lleva mucho tiempo en mi cabeza y que no he comunicado antes porque he meditado hasta el último momento. Finalmente, he tomado esta decisión porque ya no me siento a gusto compitiendo y siento que es hora de hacer otras cosas que me apetecen y llenan más”, sigue el comunicado.

Uno de los mejores de la historia

Poseedor de un estilo único y genuino, Bnet abandona las competiciones de improvisación como uno de los mejores ‘gallos’ de toda la historia. "Si a la gente le llega lo que hago, que no deja de ser lo mismo que hacía cuando era un crío sin esperar nada a cambio, para mí es todo un honor y un orgullo", declaró Bnet a EFE el pasado mes de marzo.

Ganador de multitud de torneos del panorama ‘underground’, el ‘fenómeno Bnet’ comenzó cuando alcanzó la gloria al proclamarse campeón de España de Red Bull Batalla de los Gallos 2018 en el WiZink Center, venciendo a Force en la final. Precisamente, el famoso estadio de Madrid también fue el escenario que le vio coronarse campeón del mundo un año después, en 2019, ante el colombiano Valles-T.

Bnet conquistó la triple corona el pasado mes de marzo, cuando ganó la quinta edición de FMS España imponiéndose en la última y decisiva batalla a Gazir en un histórico duelo que, a la postre, sería su última batalla oficial como competidor.

"Seguiré haciendo freestyle"

“Esto no quiere decir que no vayáis a verme improvisar, ya que seguiré haciendo ‘freestyle’ e incluso batallas en ocasiones puntuales siempre y cuando tenga motivación y ganas. Os prometo que os iré comunicando pronto qué cosas estaré haciendo y responderé a todas vuestras dudas de mejor forma que ésta”, concluye el comunicado.

Bnet también quiso aprovechar para agradecer el apoyo de sus seguidores durante toda su carrera y aseguró llevarse “muy buenos recuerdos y experiencias de estos años que hemos vivido juntos y que nunca olvidaré”.