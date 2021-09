La figura de la mujer es protagonista en la muestra Un lugar entre las flores de la artista emergente y vecina de Burriana, Paula García, quien estudió Bellas Artes. Ahora, acerca a su localidad natal, en la sala de exposiciones de la Caixa Rural hasta el 12 de septiembre, su proyecto de pintura personal con una reflexión íntegra sobre la presencia de la mujer en el arte.

¿Qué proyectos pictóricos expone en Burriana?

Las protagonistas son las mujeres de Un Lugar entre las Flores, mi último proyecto pictórico en el que llevo trabajando más de un año y que se ha convertido en mi trabajo más personal a la vez que necesario.

¿Cómo se siente que esta muestra se presente en tu tierra natal?

Me siento feliz, agradecida y muy ilusionada. Todas las exposiciones son importantes, pero volver a casa siempre es algo especial. Aquí está la gente que me vio crecer, coger mis primeros pinceles, mis primeros cuadros y su evolución a lo largo de los años. Volver con este proyecto más maduro y sincero es muy emocionante. A mi corta edad he tenido la gran suerte de poder mostrar mis trabajos en Castellón en diversas exposiciones en Burriana, Nules, Moncófar y también en Valencia durante los últimos dos años, por lo que no puedo estar más agradecida.

¿Cuál es el tema sobre el que gira ‘Un lugar entre las flores’?

El tema central es la figura de la mujer desde una óptica que nace de la experiencia personal como tal. Vivimos en una sociedad que, aunque en menor medida y en proceso hacia un futuro mejor, sigue poniendo más obstáculos a las mujeres para alcanzar ciertos objetivos. Con ello, la mujer siente inevitablemente una mayor presión y la obligación de no poder detenerse en ningún momento. Parece que no se le esté permitido tener miedos, perderse y fallar, sentirse frustrada o cansada, elegir el camino equivocado. Este proyecto busca recordar que, aunque esto suceda, no disminuye nuestras capacidades, potencial y valor.

¿Cómo surge este interés por dotarle este significado?

Durante muchos años he estudiado Historia y Teoría del Arte en la universidad o el instituto, y no solo no se encontraban apenas nombres femeninos a quienes tener como referentes, sino que además todas las mujeres que aparecían en las obras tenían una actitud muy similar. En el momento en que decido hacer un proyecto sobre la mujer, este se convierte en mi punto de partida.

El proyecto empieza hablándonos de todas esas mujeres que han sido pintadas, esculpidas y dibujadas a lo largo de la Historia del Arte siempre, por supuesto, bajo la visión y los principios masculinos. De este modo, no encontramos mujeres sino objetos y cuerpos, consumidos y deseados, desprendidos de su auténtico significado y su auténtico ser, que han sido siempre tapadas, borradas o escondidas con nombres de hombre.

Habla de empoderamiento.

Mi objetivo es en ese momento volver a pintar a la mujer, a mí misma y a todas las grandes mujeres que me rodean, dándole ese nuevo significado de fuerza, de resiliencia, de empoderamiento incluso en las situaciones más difíciles por las que todas pasamos en algún momento, siempre desde la verdad y la experiencia como mujer.

¿Es necesario que se cambie la mirada sobre ella en el arte?

Totalmente. Como he dicho el nombre de mujeres a lo largo de la historia (y no solo en el arte) es mínimo y ello tiene muchas consecuencias. Primero, el asumir que la mujer no puede alcanzar cierto reconocimiento a pesar de sus grandes capacidades y como decía el grupo artístico Guerrilla Girls “solo entran en el MET si aparecen desnudas en una obra” y, segundo, la falta de referentes para las generaciones venideras que tan importante es.

La artista Louise Bourgeois no llegó a exponer sus obras hasta los últimos años de su vida porque decía que sentía que invadía un mundo de hombres. Esto es lo que debemos cambiar (y por suerte está cambiando) porque no se trata de un mundo de hombres o mujeres, sino de personas con talentos y habilidades que deberían poder mostrar al mundo más allá de su nombre.

¿Considera que el mundo del arte carece de exposiciones de artistas emergentes?

Considero que actualmente existen vías y ámbitos como concursos y becas en los que sí se mueve mucho arte joven y se les da la oportunidad de salir al mundo. Sin embargo, sigue siendo muy complejo hacerse un hueco en este campo y más si acabas de graduarte. Muchos espacios no te aceptan si no tienes un cierto recorrido y experiencia y en ocasiones hay que dar con la persona correcta que sea capaz de ver el potencial de un artista para conseguir entrar en el circuito artístico que tan complejo es.

¿Qué pueden ofrecer los jóvenes como tu al arte?

Como siempre se dice los jóvenes son el futuro y hemos vivido unas décadas de muchos cambios y avances culturales, tecnológicos, sociales y medioambientales por lo que tenemos muchas cosas que decir y que aportar al mundo.

Considero que somos una generación de jóvenes muy conscientes consigo mismos/as y con su entorno y eso es una cualidad fundamental. En el ámbito de la cultura se están formando jóvenes con muchas capacidades y talento en los diferentes ámbitos artísticos que respetando y admirando a los maestros aportan novedad, frescura y actualidad. Una voz nueva a la que hay que darle paso, con una nueva visión más abierta e inconformista que estoy segura que ayudará a construir un futuro más justo, igualitario y consciente.