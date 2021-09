Mocedades regresa a la Plana Baixa 30 años después con la gira de celebración de su 50º aniversario. Los vecinos de la Vilavella recibirán al histórico grupo vasco mañana a las 23.00 horas en el campo de fútbol y el domingo Vila-real disfrutará de sus míticos temas, como Eres tú, a las 19.45 en la plaza Major en la última jornada de fiestas. Javier Garay es el último, de los seis históricos, que permanece en la agrupación. Él vivió el triunfo que alcanzaron en los años 70 y 80, impulsados por la participación en Eurovisión. Mocedades llega ahora a la provincia, después de ofrecer su único concierto del 2020 en Orpesa, para deleitar a su público.

¿Cómo se siente al volver a Castellón?

Pues muy bien. Por Castellón siempre nos hemos sentido muy a gusto. Hemos estado por muchas localidades de la provincia, en Orpesa hicimos nuestro único concierto del 2020, por ejemplo. Me apetece mucho cantar también en la Comunitat Valenciana. Muy ilusionados, la verdad.

¿Con qué repertorio llegáis?

Con todo lo conocido de Mocedades. Canciones que han sido muy tocadas y difundidas como Eres tú o Tu nombre. En una hora y 45 minutos tenemos que hacer un repertorio de más de 20 canciones. En general, todas los temas más populares y reconocidos sonarán en ambos conciertos.

En todo este tiempo, ¿ha cambiado la esencia de Mocedades?

La esencia de Mocedades no se puede perder nunca. Mocedades hemos sido un grupo donde había una solista, hasta el año 84, y unos coros también solistas, con los que canta siempre la gente. La esencia está ahí y lo que era Mocedades se mantiene. Cambian los timbres, porque no somos los mismos integrantes de los años 70 o 80. Pero a pesar de todo, el valor del grupo perdura.

¿Cómo define formar parte de Mocedades?

Ser de Mocedades significa asumir una historia y que hay 50 años por detrás con 20 discos. Es un grupo reconocido aquí y en América, y que el relato musical pasado debe asumirse por parte de todos. También significa tener espíritu de grupo y enfrontarse a ello sobre el escenario.

¿Cómo recuerda los tiempos cuando ‘Eres tú’ fue a Eurovisión? ¿Con nostalgia?

Nostalgia no, la verdad (ríe). Si me propusieran ir a Eurovisión de nuevo no volvería, evidentemente. Pero sí recuerdo los tiempos de vorágine, de los 70 y 80, en los que estábamos viajando continuamente. Yo creo que hay que seguir y pensar hacia delante. Todo lo de detrás está muy bien y es muy bonito, porque Mocedades es mi vida, pero no se puede estar pensando siempre en el pasado. Aunque está bien recordarlo. Todo lo que he vivido lo tengo para mí y no sé si algún día escribiré incluso un libro.

¿De qué manera ha cambiado el panorama musical?

El grupo estaba antes en los primeros puestos de los rankings y se firmaban giras continuamente. Antes, las discográficas eran la criba de todos los artistas. Si querías triunfar debías de pasar por todos los medios y darte a conocer. Hoy en día, con internet, ya no, porque las discográficas te buscan y todo ha cambiado mucho.

La música avanza y con vosotros las generaciones, ¿verdad?

Son tres generaciones encima del escenario. Hemos grabado una canción titulada Que no se acabe el mundo, grabada con el productor de los años 80, Oscar Gómez, el que hizo Amor de hombre. Hemos grabado otra vez con él. Estoy muy orgulloso, pero con el orgullo no se come, y yo prefiero seguir haciendo música y avanzando.

El público os sigue siendo fieles.

Sí, hay público de todo tipo y edades. Hay gente joven. Pero sí, hay personas que han crecido con nosotros y que son contemporáneos. Incluso con 50 o 55 años que vienen, y es gratificante ver que siguen escuchándonos. Lo malo sería que no vinieran, pero es todo lo contrario.

¿Qué perspectiva de futuro observa como grupo musical?

Yo creo que volveremos a grabar y seguiremos en los escenarios. Es la vida que he llevado desde hace 50 años, a pesar de que las giras no se hagan igual ahora que en los años 70 o 80. Disfrutamos mucho.