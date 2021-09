La artista y compositora Zahara trae mañana a Vila-real Alive, al las 21.30 horas, sus letras más potentes y llenas de rabia que refleja en su último disco titulado Puta.

María Zahara Gordillo Campos, su nombre auténtico, sube ahora a los escenarios con un recorrido musical muy consolidado dentro de la generación de cantautoras españolas de indie folk.

Sus álbumes transmiten un grito profundo que consiguen conectar con las nuevas generaciones que buscan un cambio social y trascendental. El tema Con las ganas aún conquista con sus cantos melancólicos a sus seguidores, pues suma casi 50 millones de escuchas en Spotify.

Tras el éxito de Hoy la bestia cena en casa, canción con la que obtuvieron un Disco de Oro, Zahara y Martí Perarnau IV se unieron para componer la música de Merichane, tema previo a Puta, creada durante el confinamiento tras caer en una depresión. Ahora, el álbum Puta recopila además canciones como Flotante o La canción de muerte y salvación.

Sus letras consiguen ser un canto contra el machismo

Con el lanzamiento de Merichane, este año, la artista Zahara revolucionó todas las plataformas. Este fue un tema previo a lo que construiría posteriormente con Puta. El mote Merichane se lo pusieron en el colegio con solo 12 años para denominarla «la puta del pueblo». Un insulto que antes le dolía, pero que con sus letras ha conseguido sanarse. «He querido contar lo que viví tal y como fue para mí. Llegar a hacerlo no ha sido fácil», contó en Instagram después de presentar la canción. Años de bullying y traumas le han provocado expresarse en sus canciones y, a través de la música ha unido esta liberación con más mujeres.

En su momento, se convirtió incluso en un movimiento Me too, donde otras chicas se sentían identificadas con sus relatos, comprendiendo que la propia Zahara no era la culpable. Tras este trabajo llegó Puta, que surgió en el confinamiento «para todas las mujeres que han recibido también este insulto», explicaba. Un término que ha decidido trasladar a su título para que la gente comprenda el dolor, el machismo, el acoso y los episodios más oscuros que ha sufrido en su infancia. Historias que ha vivido en pleno silencio, pero que con este disco resurgen «a modo de catarsis» con un grito para derrumbar muros. c. silla