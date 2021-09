El Kanka: "El músico de autor se asocia con algo poco bailable, pero este estigma empieza ya a romperse"

La alegría musical de Juan Gómez, más conocido como El Kanka, animará esta noche a las 22.00 la explanada del párking de Carmelitas en el Vila-real Alive (Castellón). El malagueño publicó en 2019 su último trabajo titulado, CanEpé, y hasta ahora se ha dejado llevar por los ritmos y melodías más conmovedoras de sus directos.

Lleva tiempo sin sacar nuevos discos, el último es el EP 'CanEpé' en 2019, ¿a qué se debe?

Sabíamos que no íbamos a poder hacer una gira en condiciones, como a nosotros nos gusta con bailecitos y de más. Teníamos pensado grabar el nuevo disco el pasado año, pero entre unas cosas y otras, lo hemos aplazado para el marzo del que viene. No sé si para el 2023 estará la cosa más normal (ríe), porque hasta ahora es un poco raro.

¿Raro? ¿Pero sigue notando la cercanía?

La gente está cumpliendo sus distancias. Visualmente es bastante distinto, pero a nivel emocional, es igual o incluso mejor. Porque la gente tenía muchas ganas de música en directo. Durante tiempo, se le ha negado a la gente asistir a un concierto y ahora es algo muy especial.

Después de conocerse en su trayectoria, ¿cómo se definiría?

Pues como un chaval de Málaga de 38 años que hace o intenta hacer "una especie de pseudopoesía cotidiana" con un estilo bastante diverso en la canción.

¿La música de autor permanecerá siempre?

Yo pienso que siempre va a existir la música desde una mirada personal. En España, el músico de autor ha estado siempre asociado a algo muy solemne o tranquilo, con mucha carga poética y poco bailable. A día de hoy se está cambiando el concepto de la canción de autor, y este estigma empieza ya a romperse. Robe, escribe poesía pero hacía rock, y era un cantautor.

¿Hacer reflexionar o repensar al público debe estar entre los objetivos de un músico?

A mí me gusta que nada sea obligatorio. La gente que somos creativas intentamos mirar más allá, para hacer algo que nadie ha hecho. Es importante mover un poco el pensamiento de las personas, que las letras digan algo, y esto es un valor añadido.

¿Remueve pensamientos?

A mi manera, pero sí. No quiero decir que hago canciones protesta, porque me da un poco de pudor. Sí que hay muchas reflexiones sobre el ser humano, de psicología, más que revoluciones sociales. Hay alguna reivindicación o declaración de intenciones y por supuesto mucha ironía escondida por ahí. Pero para nada están vacías mis canciones.

¿Qué temas disfrutará el público en el Vila-real Alive?

Estamos recopilando todos los temas que no pudimos hacer en la gira del año pasado, la gira se llamaba Gira Payaso, y la de este año se llama Payaso al rescate, porque la hemos pescado otra vez. Será un repaso de toda mi carrera. Es un concierto bastante rico, somos seis músicos sobre el escenario, y el concepto es muy bonito. Somos muy del directo y sabemos que es nuestro fuerte. Queremos que aunque no se sepan ninguna canción se unan a nuestra alegría, aunque no se pueda bailar. Que se emocionen, que se rían, y que se olviden la locura que estamos viviendo.

Según sus sensaciones, ¿con qué canciones se anima más la gente en sus conciertos?

Uf, qué difícil elegir, casi todas. Sobre todo Canela en Rama que es más conocida, Vengas cuando vengas, Por tu Olor… Las que yo veo que la gente disfruta de forma más pasional. Mis canciones son como mis niños y tampoco me podría quedar con una. Al final, la gente hace suya mis melodías, porque se cuelan en sus vidas, y eso es hermoso recibirlo desde el escenario.