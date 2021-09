Santi Rodríguez "Qué vida más triste tienen los que piensan que la cultura no es necesaria"

De origen malagueño, comenzó su carrera profesional en el 1984. Su versatilidad artística es indiscutible, pues ha trabajado tanto en el teatro, como en televisión, radio o cine. A nivel televisivo, destacan sus numerosos monólogos en El Club de la Comedia y su inolvidable papel del Frutero en la mítica serie 7 vidas.

¿De qué trata el espectáculo de este viernes en Onda?

Es un monólogo que habla sobre aquello que nos podemos encontrar viajando dando una vuelta por el mundo. El extranjero es muy bonito, pero es gracioso cuando vas por ahí dices: «Qué raros son aquí». Todo siempre en un tono de comedia cuento las costumbres y lo que nos podemos encontrar siendo los guiris en una ciudad. También hago humor con lo que la gente puede toparse cuando llega a España, porque también se sorprenderán, seguro. Piensa, por ejemplo, cuando vengan aquí a nuestro país pensarán qué extraño es el jamón, pero después les gustará.

¿Cómo de importante cree que es para la gente ahora mismo ir a un teatro o disfrutar de la cultura?

Hay veces que me han dicho: «La cultura no es necesaria», pero yo enseguida pienso: «Qué vida más triste tienes que tener para pensar eso, y me da muchísima pena». Yo tengo claro que la cultura es buena en todo momento y más en estos tiempos donde la pandemia nos está afectando a todos. La gente debería despreocuparse más, aunque hay muchos que vienen a mis espectáculos para desconectar de esta gran porquería. Hace falta cumplir las medidas, pero buscando un equilibrio donde el teatro y la cultura tengan cabida.

¿Qué espera encontrarse en esta cita llena de humor?

Pues eso, humor, risas y gente divirtiéndose. Solo pido que pasemos un buen rato juntos, dando un recorrido de comedia por Estados Unidos, Canadá, Portugal, China, Japón... Un montón de sitios. Una vuelta al mundo que el público recorrerá sin moverse de su asiento en el teatro.

Ya ha venido más veces por Castellón, ¿verdad?

Sí claro, por el Raval, en el Auditori también estuve. También recuerdo con mucho cariño un gran espectáculo que hice en el Teatro Principal de Castelló. Tengo muy bonito recuerdo de toda la ciudad y de los alrededores.

Ahora el teatro le está dando muchos viajes y espectáculos.

El teatro es magnífico. Creo que el teatro ha estado infravalorado durante mucho tiempo. Era injusto ver como los aviones estaban llenos hasta arriba, pero de repente llegabas al propio teatro y parecía que era peligroso que la gente estuviera ahí sentada, pero poco a poco vamos recuperando todo.