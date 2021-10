La música en directo espera una vuelta a la normalidad el 8 de octubre

Tras el encuentro, parece que ambas partes están dispuestas a avanzar si se garantizan las medidas de seguridad sanitaria pertinentes. No obstante, los promotores musicales no cantan victoria, ya que todavía tiene que hacerse oficial ese «pacto» a través de la interdepartamental y posteriormente publicarse en el decreto con las nuevas medidas que Sanitat hará públicas este viernes, 8 de octubre. «Tenemos cierta esperanza en que se cambien las restricciones que hay por el momento, pero también mantenemos cierta cautela hasta que no se notifique de forma legal y oficial», explica a Mediterráneo Sergio Almiñana, quien asegura que, de no ser así, de mantener las limitaciones, tanto de aforo como de apertura y seguridad, «muchos de los festivales que todavía quedan por celebrarse en la Comunitat, como el SanSan en Benicàssim, el Love To Rock o el Festival de les Arts de València, se verían obligados a cancelar su edición, lo cual sería la puntilla para el sector».

«Con estas reuniones con el sector del ocio y el de festivales se busca conseguir que ambos se puedan desarrollar con toda normalidad, pero han de ser espacios seguros» Ximo Puig - President de la Generalitat

Según el presidente de MusicaProCV, «estamos a la cola en este tema, siendo un sector muy importante en la Comunitat Valenciana, y viendo cómo en el fútbol ya se ha aprobado el aforo completo». Es por ello que la posición de los promotores y organizadores de festivales y ciclos musicales es la de confiar en que el día 8 se abra la música en directo. «¿De qué manera? Lo veremos en el decreto que se publicará el viernes», argumenta el propio Almiñana.

Pasaporte covid

El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, señaló que con estas reuniones con el sector del ocio y el de festivales se busca conseguir que ambos se puedan desarrollar «con toda normalidad», pero han de ser «espacios seguros». Por ello, contar con el pasaporte covid sería necesario a día de hoy, si bien existen todavía «dudas legales» de que se pueda pedir para acceder a festivales y grandes eventos. Y es que otras comunidades autónomas intentaron dar ese paso, sin suerte, tras los fallos de los Tribunales Superiores de Justicia. Al respecto, Almiñana cree que eso no imposibilita flexibilizar la normativa vigente y seguir avanzando hacia la normalidad.