'Music of the spheres': Coldplay se relame con su mística 'cuqui'

'Music of the spheres'

Coldplay

Warner

Pop

★★★

La nueva gira de Coldplay será "sostenible", anuncia el grupo, pero consistirá en los estadios y grandes recintos de toda la vida, y el manual de costumbres del pop indica que para llenarlos conviene ir cargado con un álbum de tonos ligeros y efervescentes. Y a eso se han dedicado Chris Martin y compañía en este 'Music of the spheres', a tratar de armarse de canciones accesibles para volver a llenar las gradas de confeti.

Venimos de 'Everyday life' (2019), un álbum en el que se complicaron la vida con coros góspel y mallas 'afro' y que resultó un pinchazo comercial (en Estados Unidos vendió una quinta parte que el anterior, 'A head full of dreams', 2015) aunque deslizaba señales de inquietud creativa. Pero si los invitados son indicadores del tono de un disco, hagamos notar que en aquel tomaron parte Femi Kuti y Stromae, mientras que por 'Music of the spheres' desfilan Selena Gómez y BTS, lo cual augura un rumbo un poco más convencional. Y si 'Everyday life' era notable pese a su pretenciosidad, su relevo conserva un semejante halo grandilocuente, ahora no tan 'multiculti' sino cósmico, pero plasmado en un cancionero más corto de inspiración, pese a toda esa pintura fosforescente.

En la cantina galáctica

El tema 'Higher ground', publicado en mayo, resultó un poco tibio con su intento de pop galáctico inspirado en la cantina de 'La guerra de las galaxias', incluyendo "oh-ohs" recurrentes y guitarras exóticas a lo Peter Gabriel año 1986. Pero este tema resulta uno de los más descollantes del álbum, junto con el segundo sencillo, 'My universe', que suministra una dinámica pop dominadora y con vestigios de EDM. Entre esos temas más invasivos están 'Humankind', con sintetizadores aparatosos, y ese 'People of the ride' en el que Coldplay cae en la vulgaridad de imitar a un contemporáneo (Muse) y que da la razón al sabio Rosendo cuando cantó que "a veces cuesta llegar al estribillo" (que, en realidad, no existe).

Pero este es un álbum que Coldplay, una vez más, ha concebido como un todo y que tanto puede encantar como irritar por su envoltorio global de mística 'cuqui', contenedor de baladas canónicas ('Let somebody go'), estampas con intenciones mágicas (el canto 'a cappella' de 'Human heart') y ocurrencias con halo enternecedor ('Biutyful' parece diseñada para Tik Tok). Ensamblando las canciones, esos interludios instrumentales, identificados con emoticonos, que tienen cierta gracia cuando no se alargan demasiado (como sucede en el conocido como 'Infinity sign'). El tema de cierre, 'Coloratura', resulta temerario con sus más de diez minutos y su solo de guitarra planeador, pero contiene secuencias sustanciosas (el giro que da en el minuto seis) y nos recuerda que Coldplay todavía es capaz de entregar una música bella, aunque se le intuya demasiado enamorado de su reflejo.

Otros discos de la semana

'Phantasmaville'

Capsula

Silver Recordings

Rock

★★★★

De la era covid no salen solo discos torturados o eufóricos, sin punto medio, sino también una obra como esta, que invoca y desafía la tiniebla a golpe de reanimadora pulsión guitarrera, garaje tribal y psicodelia con vestigios 'sixties'. Arrolladora bacanal, la de este maduro trío vasco-argentino, a costa del glam y el surf, el eco cósmico enrarecido y ese (inédito) saxo 'free', dejando poso y transmitiendo sentido de la diversión. Imperioso rock’n’roll para conjurar el tiempo pandémico. - J. B.

'In the Blossom of Their Shade'

Pokey Lafarge

New West

Pop retro

★★★★

En su séptimo disco de estudio en solitario, el resucitador de sonidos añejos Pokey LaFarge no solo viaja en el tiempo sino también en el espacio, y lo mismo envía soleadas postales desde algún confín caribeño ('Mi ideal' y su perfume de calipso) que canta doo-wop en las calles de Nueva York ('Killing time') o busca refugio en Holanda entre paisajes de rhythm and blues y guitarras surferas ('Rotterdam'). El 'tour' tiene algo de arqueología, pero está servido con estilo inigualable y resulta delicioso. – Rafael Tapounet

'Fiesta nacional'

Morreo

Futuras Licenciadas

Pop

★★★

Morreo es un dúo gaditano afincado en Madrid que nació en torno a una canción de Mujeres. Comparten con el grupo barcelonés la afición por el pop español de los 60 y los coros a base de lalalás, aunque lo suyo tira más hacia el 'synth-pop' que al guitarreo garajero ('Pesadilla pop' suena a Hidrogenesse tocando el repertorio de Los Brincos). Su elepé de debut es una prometedora colección de melodías luminosas de encanto cañí que mezcla décadas y estilos y ya ha llamado la atención de la web de los Premios Grammy. – R. T.

Look Out!

The Cookers

Gearbox Records

Jazz

★★★★

Cecil McBee, Billy Hart, George Cables, Eddie Henderson… Como acompañantes -y algunos, como líderes injustamente olvidados-, dieron forma al mejor jazz norteamericano de los 70: hondo, contundente, espiritual. Ahora forman un all-stars de músicos que nunca fueron estrellas y que manejan como nadie un lenguaje que en sus manos no es revival sino identidad. Sus composiciones son de primera, sus solos también y el groove que tienen juntos no lo tiene nadie, porque nadie ha vivido lo que han vivido ellos. - Roger Roca