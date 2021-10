Así será el Arenal Sound 2022: aforo de 50.000 personas y con "total normalidad"

Tras dos años sin poder celebrarse, el festival volverá del 2 al 7 de agosto de 2022. Los responsables de la empresa organizadora han trasladado a la administración que la previsión es que el festival se celebre en un "entorno de total normalidad, con un aforo de 50.000 personas y sin ningún cambio logístico o estructural importante", han apuntado este martes desde el Consell.

Por su parte, la delegada del Consell ha apuntado la importancia de empezar a preparar este tipo de macroeventos con antelación y en estrecha colaboración con las diferentes administraciones que se ven implicadas en un festival de estas características, ya que esta coordinación es la mejor garantía para asegurar su éxito.

Redondo ha destacado el renombre que ha alcanzado este festival a nivel nacional, y la repercusión que tiene no sólo en Burriana y en Castellón, sino en todo el país. Para finalizar ha recordado que Turisme Comunitat Valenciana creó las marcas Mediterranew Fest y Mediterranew Musix para impulsar los festivales musicales como productos turísticos de primer orden, porque suponen una inversión de futuro y de posicionamiento en el mundo.

Artistas más destacados del cartel

Se trata de una edición muy importante por lo que supone recuperar uno de los grandes festivales del panorama nacional. Los responsables de The Music Republic han recordado que casi una treintena de artistas ya han confirmado su presencia, entre los que destacan Dimitri Vegas & Like Mike, C. Tangana, Ñengo Flow, Bad Gyal, Lola Índigo, Rels B, La Oreja de Van Gogh y Omar Montes, entre otros muchos. El pasado mes de septiembre el festival batió un récord histórico agotándose los abonos en menos de 8 horas.