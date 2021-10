"No me veo cantando reguetón, es un género feo"

¿En qué consiste este espectáculo en el Auditòrium?

El título del montaje es Desnudando el alma. Es un espectáculo muy íntimo porque el acompañamiento musical es únicamente un piano. En este show voy repasando y desnudando mi vida hasta el día de hoy a través de las canciones. El repertorio es un repaso a toda mi discografía, con boleros, baladas, coplas, flamenco, rancheras...

¿Cómo ha realizado la selección?

La he hecho basándome en mi familia, en cómo me he educado musicalmente, que ha sido escuchando a Serrat, Sabina, Chavela, Bambino, Frank Sinatra o Aretha Franklin... Son canciones con las que yo he crecido y he vivido mi adolescencia. Reflejo muchos sentimientos con las canciones, sentimientos que no puedo explicar hablando. Son canciones llenas de verdad porque son paisajes de mi vida.

¿Hay mucha falsedad en el mundo del flamenco?

Claro, hay de todo como en todas partes. Yo le llamo falso a un estribillo fácil, a lo comercial y a lo que tiene caducidad. Las canciones de siempre no mueren. Cuando algo es auténtico es eterno. Y este espectáculo está lleno de canciones que son eternas, que las cantaron nuestros bisabuelos, abuelos, padres y también cantarán nuestros hijos.

¿El mundo del flamenco se ha portado bien con Falete?

Muy bien. Yo nunca he sentido rechazo, nunca he sentido discriminación ninguna. Siempre he sido y soy una persona que va de frente, que cuando expone algo no lo disfraza y no lo camufla. Nunca lo he hecho, no quiero hacer algo que yo no sienta. Pese a que el flamenco siempre se ha encasillado, como el toreo, en un círculo de machirulos, no he padecido ninguna discriminación. Todo han sido halagos y buenos deseos.

¿Qué canciones del show le duelen más?

Punto de partida de Rocío Jurado o Procuro olvidarte. Me duelen mucho cada vez que las canto. Luego hay otros temas que me suben la autoestima, como Enamorarse, con la que Ana Reverte ganó el Festival de la OTI en 1993. Con esta canción abriré el concierto. Es una declaración de amor fabulosa. La primera imagen que me viene a la cabeza cuando la canto es la de mi padre lleno de vida. Murió demasiado joven, a los 50 años.

¿Se ha puesto algún límite con los géneros a la hora de cantar?

Me gusta la diversidad como todo en la vida. Cuando oigo una canción que me gusta y que es susceptible de que le pueda hacer una versión, lo que hago es comérmela y esperar a hacer una buena digestión y luego os cuento lo rica que está. Lo que no me veo es cantando reguetón, porque carece de letra auténtica y de contenido real, y me parece en parte feísimo, aunque después lo perreemos y bailemos.

Usted suele hacer versiones. ¿Ha podido escribir canciones propias durante la pandemia?

Se me han ocurrido cosas, algunas las he dejado escritas, y también me han surgido ideas para distintos espectáculos. Pero la verdad es que tenía mucha necesidad de escenario, de querer contar cosas ante el público. Ahora podemos volver a hacerlo.

¿Le vamos a volver a ver en un reality?

Siempre que sea un programa blanco me vais a ver si me invitan. Recientemente he pasado por Tu cara me suena. En Canal Sur colaboro en el programa de Bertín Osborne, donde comparto mesa con otra gente y hablamos con artistas, políticos, diseñadores, gente muy interesante. En el mismo canal, estoy en un talent show musical.