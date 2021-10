La mexicana Paulina Rubio presentó este jueves en Miami su nuevo sencillo y video 'Yo soy', que cantó a la prensa y a un selecto grupo de sus seguidores a los que manifestó que el tema refleja la mejor versión de ella misma. "Quiero ser mi mejor versión, quiero perdonar a gente que no perdonaba y quiero liberarme de muchas cadenas que me impiden seguir mi camino", aseguró a la prensa la llamada "Chica dorada".

A sus 50 años, Rubio se mostró entusiasmada de los planes para el futuro, que incluyen "especialmente" una gira, como también un nuevo disco y en los que no descarta un nuevo amor. "Eva está en el paraíso, te aseguro que habrán muchos más adanes, pero solo hay una Eva", expresó la cantante, presentadora, empresaria y actriz con cuatro décadas de carrera artística. "El cuento va más o menos así", dijo antes de interpretar su nueva canción en una velada íntima en la que además cantó a petición del público 'Yo no soy esa mujer', uno de sus éxitos con dos décadas de historia.

Manifestó que es "una mujer, madre, amiga" renovada con ganas de compartir su música. La cantante subrayó que está "trabajando en muchas cosas" y que "una no le quita tiempo a la otra". La cantante afincada en Miami contó que este Halloween se vestirá de policía, un disfraz que les gusta mucho a sus hijos Eros y Andrea Nicolás, este último fruto de su relación con su exmarido Nicolás Vallejo-Nájera, mejor conocido como Colate.

La producción de la nueva canción, que es un llamado a darle poder a la mujer basado en su propia experiencia, según dijo la artista, estuvo a cargo de Andrés Castro, ganador de dos premios Grammy y 13 premios Grammy Latino. 'Yo Soy', llena de frases que retan como "No debo nada a nadie", "Porque yo soy lo que quiero ser, sin aparentar" y "A mí nadie me deshace, a mí nadie me gobierna, porque siempre soy la reina", está dedicada a las mujeres, las reinas, manifestó Rubio.

En septiembre pasado, la cantante fue coronada como la Reina Dorada durante la celebración del Pride Latino en Miami Beach, donde ya había anunciado la canción.