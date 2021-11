El FIB incorpora a Dorian, Ellyella, Lost Frequencies y Becky Hill a la edición del 2022

El Festival Internacional de Benicàssim (FIB) continúa desvelando sus apuestas para el gran retorno de la cita musical del 14 al 17 de julio del 2022 que aspira a ser multitudinario tras superar la pandemia de covid-19. Este jueves la organización ha desvelado la incorporación de Dorian, Ellyella, Los Frequencies y Becky Hill a la programación de los escenarios que acogerá el recinto de festivales de la localidad de la Plana Alta en el próximo verano.

Así, el FIB culmina el dibujo de su nueva edición en el preludio de la confirmación este jueves en sus canales oficiales del que se convertirá en la cabeza de cartel para el 2022. La cita hará este año una importante apuesta por el indie español con las actuaciones de grupos como Izal, Miss Caffeina, la M.O.D.A., Lori Meyers o Love of Lesbian, entre otros. Ahora bien, el festival no renuncia a su marcada firma internacional que le caracteriza con artistas de la talla de Steve Aoki, Two Door Cinema Club, The Kooks o el recién confirmado Lost Frequencies.

Las incorporaciones

Dorian

Dorian llegará a Benicàssim desde Barcelona con su particular indie rock y la presentación de un álbum nuevo que ya ha avanzado a través de sus redes sociales. La banda es habitual en la cita benicense y también deleitará al público con algunos de sus últimos éxitos, como Dual, con Pimp Flaco.

Ellyella

Los directos de los djs Ellyella no dejan indiferente a nadie y también volverán a estar presentes en suelo castellonense. Sus arriesgados sonidos electrónicos combinados con algún tema pop o indie y un atrevido montaje escenográfico formarán parte de su show.

Lost Frequencies

El DJ y productor musical belga Lost Frequencies, conocido por su sencillo de Are You With Me en el 2014, animará la noche del FIB.

Becky Hill

La cantautora británica Becky Hill traerá a la Plana Alta sus temas, algunos con colaboraciones con otros artistas como David Guetta. Su carrera tomó un punto de inflexión tras aparecer en la versión del Reino Unido del programa La Voz.