Sidonie: «Castelló sabrá lo que se siente cuando decimos adiós a una gira inolvidable»

El trío musical formado por Marc Ros, Jesús Senra y Axel Pi se subirán al escenario de la sala sinfónica del Auditori i Palau de Congressos este viernes, 5 de noviembre, a las 22.15 horas, protagonizando uno de los grandes conciertos del Trovam. Con ellos hemos hablado sobre su actuación que es, también, la última parada de su reciente gira.

Más de dos décadas estando en lo más alto de la escena musical española. ¿Cómo se consigue estar ahí? ¿Cuál es vuestra fórmula secreta?

(Jes) Amor absoluto por la música en general. Y amor absoluto por la música que hacemos. El mismo espíritu con el que nació Sidonie sigue intacto a día de hoy. Entrar a grabar un disco es ilusionante. Ese aleteo que sientes en el estómago mientras estás grabando algo tan íntimo, que esas canciones las toques después para la gente que te ha venido a ver y el cariño que nos tenemos los tres, con esa unión fuerte y sincera. Estos son los ingredientes esenciales para la fórmula Sidonie.

Imagino que una de vuestras claves es seguir manteniendo la ilusión y, sobre todo, esa pasión por darlo todo sobre el escenario, ¿no es así?

(Jes) La ilusión es clave, como dices. Sin ella, no podríamos seguir adelante. Tenemos claro que si esa ilusión desaparece, dejamos los instrumentos y nos embarcamos en el proyecto de Terraformación de Marte.

Por otro lado, hemos de confesar que el estudio de grabación es un lugar donde nos sentimos muy cómodos. Dar forma a las canciones que Marc haya traído desde su casa, construirlas juntos hasta quedar felices con ellas. El directo es la segunda parte del proceso, compartirlas con la gente, ver cómo las cantan mientras las tocas, cómo las viven delante de ti, darlo todo. Divertir y divertirnos el tiempo que dure la actuación es algo que hacemos y vivimos con naturalidad, como si nunca antes nos lo hubiésemos planteado realmente. Nos sale de esa manera.

Hoy podemos afirmar, con más contundencia que nunca, que la música tiene un poder sublime

El regreso de ABBA es vuestro último disco hasta la fecha. ¿Diríais que este trabajo ha marcado un punto de inflexión en vuestra carrera?

(Marc) En efecto. Es uno de los cuatro discos de Sidonie que una vez publicados hacen que nos preguntemos ¿y ahora qué? Los otros tres fueron el homónimo, por ser el primero, Fascinado, por el cambio de idioma, y El Fluido García, por gruñir en la rudeza de sus surcos un «no»; no seremos tan complacientes como en El Incendio, que fue el disco anterior y que nos dio a conocer a un mayor público. El regreso de Abba no se puede comparar con el resto de nuestra discografía porque es un álbum doble y porque va acompañado de una novela. El «¿y ahora qué?» en el que nos encontramos a día de hoy da respeto, porque Abba nos ha abierto muchas puertas y no sabemos cuál cruzar. Una cosa está clara: en casa no nos quedaremos. No hay ningún disco nuestro que sea casa, de ahí el temor, pero también esas descargas en el estómago que nos hacen sentir vivos como músicos.

En varias entrevistas habéis declarado que la pandemia nos ha enseñado a apreciar más la música, la cultura en general. Sin embargo, parece que todavía cuesta reconocer su verdadera importancia. ¿Qué simboliza para vosotros la música, así en términos generales (tampoco es cuestión de ponerse demasiado trascendentes)?

(Axel) Nuestra vida es la música. Así ha sido desde que llegó a nosotros y nos ayudó a formar este grupo, moviendo aquellos hilos necesarios para que los tres nos conociéramos.

Hoy podemos afirmar, con más contundencia que nunca, que la música tiene un poder sublime, mayor que el que nosotros mismos imaginábamos. Esta pandemia nos ha enseñado que la música (tocarla y escucharla) nos puede salvar y curar, y que ha valido la pena todo el esfuerzo realizado para mantenerla viva en directo, porque la necesitábamos realmente. Sin vosotros, público valiente y cariñoso de nuestro corazón, no lo hubiéramos conseguido.

Ahora solo nos falta aprender a valorarla, respetarla y dignificarla un poquito más, aunque solo sea como agradecimiento por todo lo que nos ha ayudado a evadirnos de la delicada, preocupante, triste y complicada realidad que nos ha estado rodeando e invadiendo. ¡Viva la música! ¡Gracias por hacernos felices, aunque a veces fuera solo por unos minutos! ¡Que no pare nunca de sonar! ¡Pa’Lante!

La música en directo debería celebrarse siempre poniendo en enorme valor a todos y cada uno de los profesionales sin los cuales esto solo sería una ilusión

Visitáis Castelló el 5 de noviembre para actuar dentro de la Fira Trovam. Vuestro concierto es, qué duda cabe, uno de los mayores atractivos de esta edición. ¿Qué puede esperar el público castellonense de este concierto que es, a su vez, el último de vuestra gira?

(Axel) Es difícil definir lo que uno piensa y vive cuando acaba una gira, sobre todo cuando esta ha sido tan intensa, necesaria, emocionante e ilusionante a pesar de todas las dificultades con las que hemos tenido que lidiar. Solo los que estén este viernes en la Sala Simfònica del Auditori de Castelló sabrán, y podrán contar, lo que se siente cuando nosotros le decimos adiós a una gira inolvidable.

¿Qué opináis de la celebración de este tipo de eventos en los que se pone en valor, no sólo a grupos y artistas, sino a los profesionales que se dedican al sector, desde programadores a técnicos?

(Axel) La música en directo debería celebrarse siempre poniendo en enorme valor a todos y cada uno de los profesionales sin los cuales esto solo sería una ilusión. Siempre, sin olvidarnos de nadie.

Tras vuestra gira, imagino que llegará un tiempo de descanso, de reposar ideas y experiencias. ¿Qué objetivos a medio plazo os habéis marcado?

(Marc) Esta gira de más de cien actuaciones nos ha dejado aturdidos. Este estado no es malo para que nazcan ideas nuevas. La estabilidad no es muy amiga de la creatividad, así que descansaremos lo justo y volveremos a trabajar para hacer esa canción única que siempre se te escapa. No todos los creadores estarán de acuerdo conmigo. David Lynch, por ejemplo, cuyo libro Atrapa el pez dorado recomiendo, dice lo importante que es llevar una vida estable y contemplativa para crear, pero resulta que sus obras más impactantes fueron realizadas cuando su vida lo aguijoneaba sin cesar. Yo hago meditación y también la recomiendo, pero es un acto de fe y cuando la hago me hace sentir bien. Cuando vea la luz, o el Satori o el Nirvana, dejaré de escribir y de consumir arte porque el simple hecho de respirar o de ver caer una hoja de un árbol será un espectáculo milagroso. El arte viene de un dolor que siente alguien y al mismo tiempo sana a otro. Cuando todos estemos bien no nos hará falta, pero esto, está lejos de llegar.

Para terminar. Si tuvierais que cantar una única canción de vuestro repertorio, ¿cuál sería?

(Marc) No sería de nuestro repertorio, pero es como si lo fuera. Se trata de Rain de los Beatles, y no es por delirios de grandeza, sino porque fue la primera canción que tocamos juntos. Cada uno tiene su disco favorito de la historia del Rock, pero el disco favorito de Sidonie, como monstruo de tres cabezas, es el Revolver (1966) de los Beatles y esa canción, aunque no está en el álbum, fue grabada para las sesiones del mismo, siendo la cara B de Paperback Writer. Buen single para inventar el futuro del pop.