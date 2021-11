La banda escocesa Franz Ferdinand realizará una gira europea con motivo de la publicación de un disco de grandes éxitos titulado 'Hits to The Head' que arrancará el 15 de marzo en Barcelona y que ofrecerá otros dos conciertos más en España, concretamente en Madrid y Bilbao los días 16 y 19 de ese mes.

El Sant Jordi Club de la ciudad condal será el espacio en el que desembarque en primer lugar el grupo capitaneado por Alex Kapranos, antes de recalar en el Wizink Center de la capital española, en el Campo Pequeno de Lisboa el día 17 y, después, en el Bilbao Arena.

Aún en marzo, les aguardan Múnich (Zenith, día 22) y las ciudades italianas de Padua (GT Geox, día 23) y Milán (Mediolanum Forum, 24), desde donde viajarán a Francia para actuar en Aix en Provence (6MIC, 26), Brest (Brest Arena, 28), Rennes (Le Liberté, 29) y Burdeos (Arkea Arena, 30).

Con 35 paradas en total, la nueva gira pasará por otros puntos destacados como Londres (Alexandra Palace, 1 de abril), Berlín (8 de abril, Verti Music Hall), Copenhague (VEGA, 9 de abril), Estocolmo (Cirkus, 11 de abril) y Moscú, donde concluirá el 8 de julio en el Adrenaline Stadium.

La venta general para los tres conciertos en España empezará el 12 de noviembre a las 10 horas en las distribuidoras oficiales de la promotora Live Nation. Además, las personas registradas en su web podrán acceder a una preventa desde el día 10 de noviembre a las 10 horas).

La última vez que los británicos pasaron por este país fue en 2019, cuando visitaron Valladolid y el Festival Internacional de Benicàssim (FIB). A Madrid no regresaban desde que tocaran en Mad Cool y en La Riviera en 2018, a Bilbao desde su participación en BIME Live! un año antes y a Barcelona desde 2014, cuando pasaron en el Sant Jordi Club.

Estos nuevos conciertos prometen ser una descarga de grandes éxitos de la mano del citado álbum 'Hits To The Head', que se publicará el 11 de marzo del próximo año y contará con dos canciones nuevas, 'Billy Goodbye' y 'Curious', producido por Alex Kapranos, Julian Corrie y Stuart Price (Dua Lipa, Madonna, Pet Shop Boys).

Autores de éxitos como 'Take me out', 'Ulysses' o 'Do you want to', Franz Ferdinand nació en 2002 como una banda de indie rock con vocación por los ritmos más bailables y publicó dos años después su primer álbum, de título homónimo, que galardonado con el prestigioso premio Mercury al mejor disco por la crítica británica.

Además de un disco en colaboración con la banda estadounidense Sparks bajo las siglas de FFS, el grupo ha sido nominados en numerosas ocasiones a los premios Grammy y ha sido galardonados con dos Brit Awards gracias a sus cinco discos de estudio, que llegan hasta 'Always Ascending' (2018).