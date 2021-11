No deja de ser paradójico que exista una gran exposición en gira mundial que no cuenta con la autorización del propio artista que la protagoniza, un Banksy que sigue guardando con celo su identidad real y que ha demostrado a toda costa que busca defender su anonimato y la independencia de su sistema creativo. El ‘tour’ sobre el enigmático, escurridizo y misterioso creador británico, que ya suma internacionalmente 3 millones de visitas, llega ahora a Barcelona, al Disseny Hub, coproducido por Sold Out: ‘Banksy. The Art of Protest’ es una propuesta con más 70 obras originales, procedentes de colecciones privadas de todo el mundo. La mayoría son inéditas y se exhiben por primera vez en la capital catalana.

Además de las piezas de la muestra, comisariada por Alexander Nachkebiya, el museo de la plaza de las Glòries albergará hasta el 13 de marzo de 2022 un espectacular espacio audiovisual inmersivo en el universo banksyano, fotografías, grabados y una reproducción de su estudio.

El recorrido por las obras del influyente y crítico artista, algunas exclusivas para la exposición barcelonesa, invita a reflexionar sobre la globalización, el consumismo, las guerras, el poder de la política y la religión, la lucha de clases, la crisis migratoria o la crisis climática.

"Banksy ha adquirido la categoría de fenómeno y es uno de los artistas más brillantes e importantes de nuestro tiempo. Su trabajo es un desafío para el sistema, una protesta, una marca extremadamente bien construida, un misterio, una desobediencia a la ley... Queremos que cada visitante de esta exposición pueda resolver por sí mismo quién es realmente Banksy: ¿un genio o un vándalo?, ¿un artista o un empresario?, ¿un provocador o un rebelde?". Son palabras del comisario, para quien el artista "es un genio".