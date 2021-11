Una joven de Burriana, premiada en una competición internacional de flauta en Chicago

Este fin de semana se ha celebrado en Estados Unidos la fase final de la Donald Peck Internacional Flute Competition, un prestigioso certamen organizado por el Chicago Flute Club con el patrocinio del Flute Center de Nueva York que ha finalizado con una alegría para el mundo de la música de la provincia de Castellón. Una joven intérprete de Burriana, Irene Constant Blasco, ha conseguido el segundo premio.

En una convocatoria virtual, que ha facilitado la participación de flautistas de todo el mundo atraídos por la relevancia de este concurso, Irene Constant ha ido superando las diferentes fases del certamen que comenzó en el mes de septiembre con las inscripciones previas, que requerían de la grabación de un vídeo con la interpretación de dos piezas obligatorias, la Sonata Appassionata de Siegfried Karg Elert y Bachiano de Raimundo Pineda. En la final, las seleccionadas —pues han sido cuatro mujeres—, debían tocar Birds of paradise, una pieza para flauta y piano de Shulamit Ran, para lo cual cada una debía contar con el acompañamiento de un pianista a su elección, además de una obra libre escogida por cada intérprete.

La joven flautista burrianense no solo reafirmó la buena impresión que había dado al jurado que realizó la selección entre todos los aspirantes, sino que se hizo merecedora de la medalla de plata, por detrás de la china Chaoyue Zhang.

La competición iba dirigida a músicos de nivel universitario y profesional, sin límite de edad, lo que complicaba las posibilidades de los participantes, al garantizar la calidad de todos los inscritos.

Trayectoria musical

Irene Constant estudió flauta en el Centre Municipal de les Arts Martí de Viciana y en el Conservatorio Profesional de Música Maestro Tárrega de Castellón, donde fue premio profesional al finalizar su formación. En un curso de verano conoció a la afamada flautista Eugenia Moliner que, a parte de convertirse en su profesora, la animó a estudiar en la Chicago College of Performing Arts at Roosevelt University, donde superó el examen de ingreso y recibió una beca. En diciembre del 2019 completó el Grado de Flauta (BM in Flute Performance). En la actualidad está cursando un máster, concretamente el MM of Orchestral Studies in Flute Performance.