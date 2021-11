Robe Iniesta: "Extremoduro forma parte del pasado, y a mí me gusta vivir el presente"

Cuando presentó la gira, en agosto, alertó de que quizá alguna fecha caería por lo imprevisible de la pandemia, pero no ha sido así.

Pues no, ha sido una suerte. Los conciertos han ido muy bien desde el principio, y ya con la gente de pie está siendo otra cosa. Ya son conciertos de verdad.

El concierto del Sant Jordi será con pasaporte covid, un protocolo que esta semana los jueces del País Vasco han tumbado. ¿Qué le parece?

Pues es un poco de chiste que al final la pandemia la manejen los jueces. Se supone que tendrían que ser los médicos. Y en cada sitio es de una manera. Ya no en cada comunidad, sino en cada ciudad. Por eso estamos poniendo las entradas a la venta solo dos semanas antes de cada concierto, para adaptarnos a la situación. De ahí viene el título de la gira, ‘Ahora es el momento’.

Si el anterior ‘tour’, en 2017, era de teatros y auditorios, y repertorios de su obra en solitario, esta es de recintos grandes e incluyendo temas de Extremoduro.

Aquella gira fue única y un poco experimental. Las canciones eran más suaves. El nuevo disco ha salido bastante más marchoso, y con Woody (Amores) el sonido ha cambiado y da para una mezcla de violín y guitarra que está gustando mucho.

La ‘mayéutica’ alude al método socrático según el cual podemos alcanzar conclusiones por nuestra cuenta a partir de preguntas o pistas.

Sí, no hace falta que sean preguntas: simplemente un impulso, algo que te mueva, una lectura, algo que has visto y que pueda hacer que se te muevan dentro las cosas y consigas conocerte un poco mejor a ti mismo.

"Lo que cuenta son las emociones, y si encima te hace pensar un poco, estupendo"

El cuerpo central del disco son cuatro movimientos, nomenclatura que apela a la música clásica. ¿Una influencia en su obra?

No, mucha música clásica no he oído. En realidad, tanto ‘La ley innata’ como el nuevo disco tienen el rollo de ser una canción entera, para que la oigas de un tirón, pero como es un poco duro no poner ningún corte en medio, y como hay fragmentos que tienen una forma determinada, por eso está dividido en movimientos. En directo lo tocamos entero y se nos pasa volando.

¿Un desafío a la escucha actual en las redes, rápida y cambiante?

No es un desafío, porque yo no puedo planificar lo que voy a componer, su duración, de qué va a tratar, si será lento o rápido… Eso me la pela. Lo que cuenta son las emociones, y si encima te hace pensar un poco, estupendo.

¿Las bandas se rompen porque llegada una edad lo natural es soltar amarras?

No sé, yo ahora no tengo muy claro que vaya en solitario. Somos más grupo ahora de lo que hayamos sido nunca. Trabajamos mucho en el local, tomamos decisiones artísticas en común… Es una banda.

¿Llevaba más peso con Extremoduro?

No, pero se trabajaba de otra manera: Iñaki y yo hacíamos maquetas y el resto del grupo aprendía lo que hacíamos. No había un trabajo en el local de ensayo como ahora.

"Yo no puedo planificar las cosas. Cuando compongo me veo muchas veces como un espectador"

‘Destrozares’, el disco anterior, desprendía influencias del rock andaluz y del flamenco. El nuevo álbum es más rock, ¿encaminado a una gira grande y a seguir el carril de Extremoduro?

No, no, yo no puedo planificar así las cosas. Cuando compongo me veo muchas veces como un espectador. Pero el grupo ahora es otra cosa. En 2017, Extremoduro estaba funcionando y no tenía mucho sentido hacer aquellas canciones, pero ahora ya sigo con mi trayectoria y tocamos canciones que he compuesto durante toda mi vida. Tratando de que mantengan la esencia y adaptándolas a la banda actual.

El pasado agosto se confirmó la suspensión de la gira de despedida de Extremoduro, en un episodio de fricciones con la promotora Live Nation. Para situarnos, hablamos de conciertos cuyas entradas se agotaron, a finales de 2019, con la previsión de llenar grandes aforos; formatos que, tras los últimos aplazamientos, nadie podía saber cuándo se podrían celebrar.

Y sigue sin saberse. Conciertos de cuatro personas por metro cuadrado, y aforos de 30.000, 40.000, 50.000 personas…

"No puedes estar de por vida esperando a ver cuándo se acaba la pandemia para hacer los conciertos"

La promotora trató de trasladar la gira a 2022. ¿Considera que eso representaba postergar su carrera en solitario, hipotecar su futuro inmediato?

No ya a 2022; ellos querían que yo me hipotecara de por vida. La gira se programó para primavera-verano de 2020, luego saltó a otoño, más tarde a 2021, y para el siguiente otoño, y para la siguiente primavera… Y eso lo puedes hacer un par de veces, pero no puedes estar de por vida esperando a ver cuándo se acaba la pandemia para hacer los conciertos. Es al revés, hay que esperar a que se pase la pandemia para fijar las fechas. Ellos no han querido esperar y han suspendido la gira. Cualquiera con dos dedos de frente lo puede entender: ¿debo estar hipotecado durante ese tiempo sin poder hacer otras cosas?

¿Qué propuso a Live Nation?

Esperar a que acabara la pandemia para poner fecha. No se puede seguir poniendo fechas sin saber si se va a poder hacer la gira.

¿Tiene la sensación de que han entendido sus razones?

Creo que de entendederas no andan muy bien. Entonces, no sé hasta qué punto las han entendido.

Parece que no hay mucho diálogo.

Más bien poco. Más bien hay discusión, más que diálogo, y posturas enfrentadas. Cada uno defiende la suya.

Pero, con todo esto, ¿siente que se ha cerrado como se debía la trayectoria de Extremoduro?

Extremoduro ya se ha acabado. Forma parte del pasado, y a mí me gusta vivir el presente. Si puede haber una gira de reunión o de despedida, pues no lo sé. No lo descarto, pero no es algo que me ilusione. Lo que me gusta es tocar las cosas nuevas. Ahora vamos a intentar publicar al menos uno o dos temas nuevos de cara a la gira del año que viene.