Leiva ha anunciado que celebrará el próximo 5 de junio un segundo concierto en el Wizink Center de Madrid dentro de la gira de su inminente nuevo disco, 'Cuando te muerdes el labio', tras agotar en solo 9 horas todas las entradas del convocado originalmente para el día 1 de ese mismo mes.

"Agradezco en el alma la tremenda fidelidad siempre. ¡Es una pasada!", ha exclamado el artista en declaraciones recogidas en nota de prensa por Sony Music.

En la misma Leiva revela que, del aforo total del Wizink Center (con capacidad para más de 15.000 personas en condiciones prepandémicas), se vendieron más de 10.000 entradas en los primeros 15 minutos de las taquillas abiertas.

Se repite de esta forma la gran capacidad de convocatoria del madrileño en su tierra y en este recinto, que empezó a frecuentar en 2016 y que ya ha llenado varias veces en el pasado, como en el 'show' celebrado en diciembre de 2019 como cierre de su gira previa, que dio lugar al disco en vivo 'Madrid Nuclear'.

Desde entonces, Leiva no había vuelto a subirse a un escenario y la del 5 de junio será la segunda y última fecha que ofrecerá en 2022 en el Wizink Center. "No habrá más que esa, ya que no hemos conseguido disponer de más fechas en el mismo recinto debido al 'overbooking' de shows el año que viene", ha explicado él mismo.

Las entradas para esta segunda y última fecha se pondrán a la venta hoy, 25 de noviembre, a partir de las 12 horas a través de la web leivaentradas.com y en la oficial del propio recinto.

'Cuanto te muerdes el labio', el álbum que justificará esta nueva gira, se publicará el próximo 3 de diciembre y tiene su origen en el parón de las actuaciones a causa de la pandemia de covid-19.

Para su elaboración, contó esta vez con dos productores y dos centros neurálgicos: por un lado Madrid junto a Carlos Raya, su colaborador habitual en estas labores desde hace años; y México, a donde viajó para grabar con el músico Adán Jodorowsky, más conocido como Adanowsky y por ser hijo del polifacético artista chileno Alejandro Jodorowsky.

A ese país volverá también para tocar el álbum, ya que junto con el del Wizink Center, ha confirmado una cita el 12 de mayo en el Metropolitan de Ciudad de México.

Desde la disolución en 2012 de Pereza, Leiva inició una trayectoria en constante ascenso que le ha permitido lanzar con gran acogida comercial cuatro álbumes de estudio: "Diciembre" (2012), "Pólvora" (2014), "Monstruos" (2016) y el citado "Nuclear" (2019), que también fue número 1 en España.