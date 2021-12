Descubre cómo es la portada de la novela de Castellón que una conocida red social censura

Los logaritmos de una conocida red social lo han vuelto a hacer. En su afán por, supuestamente, velar por una información que no ofenda por ser demasiado sensible, por controlar la aparición de imágenes de personas desnudas o con escenas violentas o desagradables, ha convertido la seguridad en censura cultural. Hoy ha trascendido un ejemplo que toca de cerca a un autor de Castellón, porque desde hace unas horas no se puede ver en Facebook la portada de la novela El círculo XY de Vicent Gascó (Ed. Unaria).

