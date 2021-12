Michael Nesmith, cantante y guitarrista de The Monkees, la banda de pop estadounidense que entre las décadas de los sesenta y setenta trató de emular a The Beatles, falleció hoy a los 78 años de edad, informó su antiguo compañero de formación, Micky Dolenz. "Tengo el corazón roto. Perdí a un amigo querido y a un socio. Estoy muy agradecido de haber podido pasar los últimos meses juntos haciendo lo que más nos gustaba: cantar, reír y actuar. Lo echaré mucho de menos. Descansa en paz, 'Nez'", aseguró el músico en un comunicado publicado por medios estadounidenses.

Dolenz es por tanto el único miembro que se mantiene con vida de los Monkees, un grupo que entre 1966 y 1970 vendió más de 75 millones de álbumes, con grandes hits como 'Daydream Believer', 'I'm a Believer' y 'Last Train to Clarksville'; todos ellos alcanzaron el número 1 de las listas de ventas.

Nesmith falleció en su casa de Carmel Valley, California (EEUU) junto a su familia tras un paro cardíaco, según la cadena de noticias CNN. Tenía 78 años.

Hace tan solo un mes, el guitarrista estuvo sobre los escenarios junto a Dolenz en un concierto que organizaron en Los Ángeles para conmemorar los éxitos de la banda, recordó su representante, Andrew Sandoval. "Compartimos muchos viajes y proyectos juntos a lo largo de 30 años, que culminaron con una gira de despedida de The Monkees que concluyó hace solo unas semanas", tuiteó Sandoval.

Nesmith nació en Texas en 1942 pero, tras un breve paso por las fuerzas armadas, se mudo a Los Ángeles para hacerse un hombre en el mundo de la música, primero componiendo para artistas como Linda Ronstadt y The Paul Butterfield Blues Band. Luego, formó con Dolenz, Peter Tork y Davy Jones la banda The Monkees, que en 1966 llegó a tener su propia serie de televisión durante dos temporadas. El programa televisivo, creado por los productores Bob Rafelson y Bert Schneider, fue diseñado para replicar el éxito de las comedias musicales de The Beatles 'A Hard Day's night' y 'Help!'; ganó un Emmy y desencadenó una 'monkeemanía' que se tradujo en ventas récord de discos y giras internacionales.

A partir de 1970, Nesmith inició una carrera en solitario como precursor del género country rock y ganó un Grammy en 1981, aunque volvió a reunirse con los integrantes de The Monkees en sucesivas giras y reencuentros. "Realmente nunca me fui. Es una parte de mi juventud que siempre está en mi pensamiento y es parte de mi trabajo general como artista. Permanece en un lugar especial", dijo durante una entrevista en 2012.