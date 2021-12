«Con esta novela quise investigar cómo fue el origen de Castelló»

Javier Palomo ahonda en los orígenes de Castelló y en la figura del rey Jaime I en su nueva novela, La roca del mediodía (La Pajarita Roja), que acaba de publicar tanto en castellano como en valenciano.

Un nuevo libro y muy diferente a los anteriores, puesto que aquí cambias de registro, te adentras en el género de la novela histórica.

Cuando acabé la última novela, me planteé la posibilidad de conocer los orígenes de Castelló, porque para mí siempre había sido algo desconocido, entre tinieblas. Existe el mito de la bajada del Castell Vell pero no sabía exactamente cómo surgió la ciudad en la que vivimos ahora. ¿Qué pasó? ¿Cómo fue la conquista del Castell Vell por parte del rey Jaime I? Esas fueron las preguntas que me hicieron lanzarme.

Dicho de otro modo, realizas una exploración hacia al pasado.

Estas cosas nunca sabes cómo acaban. Sabes cómo empiezan pero no su final. Algo así me sucedió con esta historia. Yo no sabía nada de aquella época. Me puse a escribir sobre unos personajes que había imaginado, pero a la hora de proseguir con la historia y embarcarme con el ejército, con la hueste real del rey Jaime I, me di cuenta de que había muchas preguntas que debía responderme. De ahí la necesidad de documentarme.

Una documentación que ha sido concienzuda.

Necesitaba una base muy firme de conocimiento. ¿Cómo vivía aquella gente en el siglo XIII, cómo se desarrollaba todo el escalafón de poder desde el rey a los nobles…? Decidí que ese debía ser el primer paso, y para ello comencé con una labor de investigación que me ha parecido extraordinaria. Me puse en contacto con el profesor de Historia Medieval de la Universitat Jaume I Carles Rabassa y él me brindó unas cuantas ideas y lecciones sobre aquella época. Fui leyendo los libros que me había aconsejado, comenzando por El llibre dels feits o La España del siglo XIII. Leída en imágenes, y más tarde recibí también consejo del profesor Joan Josep Busqueta, actual vicerrector de Cultura de la Universitat de Lleida.

Es una obra que, además de entretener, ofrece un aprendizaje.

Yo he aprendido mucho, desde luego. No sé si conseguiré que el lector aprenda algo, espero que sí.

Historia y ficción, todo en uno.

No quería hacer una biografía del rey Jaime I, sino, más bien, una novela alrededor del rey, en la cual tuvieran peso y protagonismo unos personajes concretos. Asimismo, tenía que decidir qué tipo de personaje quería fue fuera Jaime I, es decir, si quería un personaje mítico o más cercano. Aposté porque fuera más cercano. El momento en el que conseguí que conectara la novela histórica que estaba ideando con la historia novelada del rey, tuve claro cuál era el nexo necesario para armar el libro.

‘La roca del mediodía’, un título sugerente. ¿Cuál es exactamente su significado?

Tiene un significado que prefiero mantener en secreto, porque quiero que sean los lectores quienes lo descubran. Es un título que me sugirió, o que me mostró, mi abuelo Vicente Traver en su libro Antigüedades de Castellón, porque aparece en él y yo lo he aprovechado aquí, aunque no diré más.

La obra aparece en La Pajarita Roja. ¿Cómo ha sido el proceso?

Mi interés en esta obra era que fuera un libro «castellonense». De ahí que buscara una editorial de aquí, de la tierra, un sello que entendiera además que quería publicar la obra en dos lenguas y que fuera consciente de que trataba de un tema trascendental para Castelló. Así fue como contacté con Carlos Tosca y tuve una acogida muy abierta, ilusionante, lo que me hizo comprender que había dado en el clavo con ellos.