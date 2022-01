El Singin’ in the Cave ha anunciado las dos primeras confirmaciones de su séptima edición. El dúo mexicano Daniel, me estás matando y la cantautora madrileña María de la Flor son los nombres desvelados por la organización del certamen que se iniciará en las semanas previas al verano de este año.

Daniel Zepeda (voz, batería y electrónica) e Iván de la Rioja (guitarra, voces, teclado) formaron Daniel, me estás matando en 2018. Con más de 1,3 millones de oyentes mensuales en Spotify, acaban de lanzar su Grandes Éxitos del Boleroglam vol.2 con colaboraciones como Mon Laferte, Niño de Elche o El Caloncho. En el verano de 2022 recorrerán España y algunos lugares de Europa presentando este nuevo trabajo. Este dúo mexicano juega a recuperar el espíritu del bolero, de la canción melodramática, de la canción popular y cantinera, pasada por un filtro tan respetuoso con el pasado como también ágil, sarcástico e irónico y con una mirada absolutamente contemporánea: el «boleroglam». Por su parte, María de la Flor es violinista, compositora y cantante. La joven artista madrileña, que actúo el pasado año en Castelló se estrenó con Temple (2021), cuatro canciones propias en las que se ya se intuían influencias del folclore hispano y latinoamericano, y referencias de cantautores como Amancio Prada o Natalia Lafourcade. Ahora prepara nuevo disco.