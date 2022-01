En los últimos años, el proyecto Murcia Street Art Project ha traído a la Región a algunos de los grafiteros más importantes del mundo. Artistas de la talla del costamarfileño Médéric Turay o el brasileño L7Matrix (por citar tan solo a algunos) han dejado su firma en la ciudad y alrededores, fomentando la condición de ‘Museo al aire libre’ que se busca para la capital del Segura. Sin embargo, hay un autor por el que el galerista Darío Vigueras y el resto de implicados en este colectivo han mostrado siempre particular interés: el londinense Dale Grimshaw, y lo cierto es que parece que los expertos han premiado su buen ojo.

Desde luego, traer al británico era una apuesta segura, pero de ahí a que nos dejara en nuestras calles uno de los cien mejores grafitis del mundo hay un trecho... Sin embargo, así lo ha reconocido recientemente la mayor comunidad global de aficionados al arte urbano, Street Art Cities, que ha elegido una pieza de Grimshaw en Alcantarilla como una de las más destacadas de 2021 a lo largo y ancho del planeta. En concreto, se trata de un mural que el artista pintó hace apenas unos meses en la calle Matemático Férez -en torno a la Plaza de Abastos- con motivo del festival de cultura hip-hop asociado al programa ‘Octubre Joven’ del Ayuntamiento de la localidad.

En esta intervención, además, el británico apostó por seguir la que quizá es su línea temática más reseñada: el retrato de los pueblos tribales -especialmente de Papua Nueva Guinea Occidental-, amenazados por la globalización. Hablamos de representaciones ultrarrealista de rostros pintados y miradas profundas, tratados con cierto romanticismo, que surgen de fondos abstractos en los que, como contraste, aparece un fondo de símbolos y signos del mundo occidental. Y quienes quieran acercarse a ver el de Alcantarilla, coincidirán con Vigueras en que se trata de un grafitero con una técnica "muy depurada"... "Él trabaja con pintura en espray, por supuesto, pero también con un aerógrafo. Simplemente con meterse a su Instagram y ver algunas de sus piezas uno se da cuenta de que son proyectos que llevan mucho tiempo y que cuentan con una ejecución tremendamente detallista. Y, claro, el resultado son obras de un gran valor artístico», advertía el galerista en palabras para este periódico con motivo de esta última visita de Grimshaw. No se equivocaba.

Además, da la casualidad de que hablamos de un artista que -producto de ese especial interés de Murcia Street Art Project- cuenta con hasta dos murales más en la Región: uno en Murcia, en el exterior de las instalaciones de la Federación Regional de Empresarios del Metal de Murcia (FREMM), y otro en Los Alcázares (otro municipio particularmente interesado en apoyar el arte urbano), pero a Vigueras no le gustaría que esto llevara al aficionado menos avezado al error: "No es nada normal que vayamos a tener tanta obra suya en la Región. Esta es gente a la que le gusta ir por varios sitios, dejando su firma en diferentes ciudades y países; no suelen repetir. De hecho, no creo que haya muchos más trabajos suyos en España...", apuntaba entonces.

Ahora, Street Art Cities busca al mejor mural de entre los cien seleccionados. La votación está abierta y cualquiera puede emitir su veredicto. Desde luego, independientemente de lo que ocurra, a la Región ya nadie le puede quitar el hecho de contar con uno de los cien mejores grafitis de 2021, aunque quién sabe si Grimshaw podría lograr para Murcia algo más. Por lo pronto, solo un último dato para poner en valor la obra que el británico nos legó en Alcantarilla: de todos los elegidos, solo dieciocho de ellos están ubicados en nuestro país.