Ni Nacho Vigalondo ni Paula Púa. Ninguno de los dos han querido ("no podemos, ya nos han amenazado") desvelar nada de la gala de los Premios Feroz que se celebrará en la sala Multiusos del Auditorio de Zaragoza el próximo 29 de enero pero sí ha quedado claro que el humor va a ser una señal característica de la celebración. Los presentadores de la cita han hablado esta mañana sobre este acto acompañados por la presidenta de la Asociación de Informadores Cinematográficos de España, María Guerra; y la vicealcaldesa de Zaragoza, Sara Fernández.

"Nos han dicho que no hagamos spoilers, ni siquiera que digamos que va a haber cosas nuevas como las mecánicas de entregar los premios" ha empezado diciendo Paula Púa, al que enseguida ha completado Vigalondo: "No podemos contar nada de algo que no existe, solo sabréis algo viendo la gala", ha explicado antes de llamar a su compañera, "la Bunbury del humor". Sí han coincidido ambos, a su estilo, que ser los maestros de ceremonias de estos galardones de la crítica es una gran oportunidad: "Para mí es algo enorme porque encima es algo que me encanta hacer y estoy muy agradecida de que hayan confiado en mí para algo tan grande", ha asegurado Púa, que aún ha ido más allá: "Nos ilusiona que podamos llevar nuestro idiotismo a un nivel mayor, de hecho cuando me dijo Nacho Vigalondo que iba a presentar la gala le dije, será con Paula Prendes". "Ese es el nivel que habrá en la gala", le ha contestado el director de cine, quien, por su parte, ha asegurado que "llevaba mucho tiempo deseando presentar la gala aunque fuera secretamente porque es feo exigir algo así".

Con respecto a la gala en sí, no han explicado más ("el decorado está muy bien", según Púa), aunque María Guerra sí que ha dicho que será "una gala volcada a la ciudad de Zaragoza ya que estará abierta a los ciudadanos". Y es que la alfombra roja la podrá seguir el público en la plaza Miguel Merino (donde además se instalará una pantalla gigante) donde también saldrán los ganadores de los premios una vez lo reciban: "Es una oportunidad para que puedan saludar a las estrellas, esperemos que no sea un San Valero muy ventolero", ha bromeado Guerra.

Para la celebración, la sala Multiusos del Auditorio de Zaragoza ha sufrido un proceso de cambio importante con una potente escenografía y el público seguirá la gala sentados en mesas "al estilo de los Globos de Oro". "Es cierto que el cine no es solo premios y alfombra roja pero son importantes que existan para que haya un filtro de prescripción para el público", ha reivindicado María Guerra.

La ceremonia, que comenzará a las 22.00 horas, se podrá seguir por el canal de Youtube de los premios (también la alfombra roja desde las 19.30 horas) y, además, en un guiño a las redes sociales se retransmitirá a través de Instagram de una manera muy especial de la mano del influencer aragonés Luc Lorén.

En la ceremonia, en la que la gran favorita es El buen patrón, de Fernando de León de Aranoa, participarán también rostros tan populares como Inma Cuesta, Javier Calvo y Javier Ambrossi, Clara Lago, Elena Irureta, Ane Gabarain, Leticia Dolera, Paula Usero, Paco León o Victoria Martín (Estirando el chicle). Algunos de los nominados y talentos confirmados a los Feroz con Javier Bardem, Anna Castillo, Milena Smit, Álvaro Mel, Najwa Nimri, Abril Zamora, Carolina Yuste, Ricardo Gómez, Daniel Grao, Yolanda Ramos, Bob Pop, Candela Peña, Marta Nieto, Nadia de Santiago, Álvaro Cervantes, Luis Tosar o Almudena Amor.