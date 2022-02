Un piso espacial para Karra Elejalde

Hasta que se abre la puerta de la escalera, uno no es consciente de la metamorfosis que puede obrar el cine en cualquier escenario sin necesidad de recurrir a los efectos especiales. La primera planta del número 3 en la calle Médico Badal de la Vall d’Uixó es desde hace días una peculiar nave espacial, la que construye Jonás, un octogenario con síndrome de diógenes y demencia, que crea su propia evasión de un mundo que lo excluye y al que no quiere pertenecer más. A Jonás le da vida Karra Elejalde, que se embarcó en el primer largometraje del director Alejandro Suárez, Kepler Sexto B, por pura convicción, la que le generó la lectura del guion original.

Resulta inevitable asistir al rodaje que estos días se desarrolla en la Vall --íntegramente en el interior del transformado piso-- y no sentir cierta claustrofobia que, entre reiterativos «corten» y «acción», induce a reflexionar sobre la vida interior de ese Jonás que, según Suárez, «solo podía hacer Karra Elejalde». Un papel a medida de un actor que ha representado múltiples registros con la sinceridad y veracidad de los grandes del cine. Este, sin duda, no será una excepción.

A la pregunta de qué rol le queda por interpretar, dice que muchos, pero en especial enfatiza que siempre le habría gustado «hacer el Quijote» y Alejandro Suárez le ha dado la ocasión de encarnar a un personaje un poco así, un hombre del siglo XXI enfrentado a una pesadilla, no de molinos que son gigantes, pero sí de cobradores de morosos, de desahucios, de cortes de luz o de agua.

Los alienígenas de Jonás Martínez son los enemigos de este quijotesco astronauta que aguarda encerrado en su dimensión mental a que la NASA, algún día, se presente en Kepler y lo rescate.

Tener la oportunidad de entrevistar a alguien que va a responder tantas preguntas sobre su trabajo en una jornada con pocas pausas para respirar dentro de un aparatoso y surrealista traje, no deja de ser un compromiso. La mejor idea en estos casos es atender. Así, en unos minutos en el set de filmación es fácil descubrir que Karra Elejalde no solo se cree lo que hace, sino que arrastra tras de sí a cualquiera. Como es el caso de la jovencísima Daniela Pezzotti, la Zaida de Jonás. Una niña a la que le falta lo esencial, el cariño y la consideración de una sociedad que la condena a vivir con alguien que no debería cuidar nunca a nadie. La niña encontrará un salvavidas en un anciano que, según el actor vasco, «es un personaje poliédrico, a veces con una gran lucidez y otras con una gran ofuscación», pero que, en ese viaje sideral interior que lo posee, se convertirá en la sanación de Zai, como ella será la medicina que él necesita para no hundirse más en el abismo en el que lo han abandonado.

Fábula social

En esta «fábula social», como la describe Suárez, el espectador asistirá a un «canto a la amistad y la esperanza». Para Karra Elejalde, esa luz al final del túnel la prenden «los niños, la gente joven, en quienes se debe depositar la confianza si queremos que esto se arregle, porque es un caos». Y esa es la razón por la que la historia que Alejandro Suárez llevaba años pensando se convirtió en ese reto colectivo que se está haciendo realidad en un piso de la Vall convertido en plató.

Asegura el director que los espectadores, a finales de este año si todo va bien y la posproducción, «que está viva», no se alarga, reconocerán en la gran pantalla muchos de los escenarios valencianos en los que se ha rodado Kepler Sexto B --Castelló estará entre ellos--, pero sobre todo asistirán a la culminación de un sueño hecho película, el que tuvo un día un cortometrista que gracias a ella, ha vuelto a casa.