Juan Conill: «Hoy por hoy no podría vivir sin dirigir una banda»

Juan Conill lleva la música de banda en las venas. Él mismo confiesa que se crio en ese ambiente y que se siente un verdadero privilegiado de poder subirse a la tarima cada semana para dirigir a la Associació Musical Santa Cecilia de Albocàsser. Ahora se ha convertido en el primer profesor titular del primer máster universitario en dirección de banda de España, título que impartirá en Florida Universitària, un centro de estudios superiores adscrito a la Universitat de València y la Universitat Politècnica de València.

¿Cómo se ha convertido en el primer profesor titular de un titulo universitario de director de banda?

He sido seleccionado por Edukamus, que es una empresa de gestión educativa de música y danza, que dirigen Juan Francisco Ballesteros y José Manuel Borrego. Ellos han sido los que han buscado a los tres profesores titulares para este nuevo título universitario: uno para banda, otro para orquesta y un último para coro. Así, se han seleccionado a tres personas, cada una en su especialidad. Yo en la de banda, mi compañero Daniel Abad en orquesta y Óscar Payá en cuanto a coro. El máster lo gestiona Edukamus junto con Florida Universitària, de Catarroja.

Este nuevo título legitima la importancia de las bandas, ¿no?

En la Comunitat Valenciana superamos las 500, y creo que este tipo de títulos va a favorecer el hecho de que existan más posibilidades laborales. El hecho de tener ahora un máster, de poder contar con una titulación para trabajar creo que es un hito histórico, sobre todo en aquí, que es donde más bandas de música se agrupan por metro cuadrado.

¿Qué supone a nivel personal este nuevo cargo?

Un paso más en mi carrera, que viene a sumarse a otro proyecto del que soy CEO junto a Juan Francisco Ballesteros: la Escuela de Dirección de Banda y Didáctica de Ensayo, que tiene sede en Castelló y también en Mallorca.

¿Qué simboliza para ti la banda?

La banda es mi modo de vida. Cuando empecé a estudiar me di cuenta de que como instrumentista disfrutaba mucho, pero subido encima de la tarima no sufría, al contrario, sonreía. Siempre he sido muy feliz ahí, dirigiendo. Me siento un privilegiado por el hecho de poder dirigir cada semana a la Associació Musical Santa Cecilia de Albocàsser, de poder ensayar con mis músicos y de tener ese trato personal y humano, que es lo que realmente me importa. Hoy por hoy no podría vivir sin dirigir.