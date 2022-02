El festival emac. ultima los preparativos de su inminente séptima edición, que tendrá lugar del 11 al 13 de febrero en el Centre Municipal de Cultura la Mercè de Burriana. Durante sus tres jornadas, esta cita musical ofrecerá al público, de manera gratuita, una nutrida nómina de conciertos y sesiones de dj, además de exposiciones, feria de artistas y talleres creativos que consolidan su apuesta por erigirse, tras casi un lustro de existencia, en un evento musical y artístico referente en el horizonte cultural de la Plana Baixa.

Desde la apertura, con el grupo castellonense Nereu i les Bèsties Marines, hasta la actuación de clausura de Queralt Lahoz, cabeza de cartel del emac. 2022, transitarán por su ecléctico roster un total de 17 grupos y voces locales, nacionales e internacionales con los que construir un cartel nutrido de ritmos pop-rock, electrónicos y urbanos, que difundirán la idiosincrasia de su sonido bajo la calidez indoor del anfiteatro y la clemencia exterior de los jardines del CMC la Mercè, a los que sumar el Vermout Time de djs.

Programación

El próximo viernes arranca la cita en el Escenari Amfiteatre con la nueva super banda made in Castelló Nereu i les Besties Marines, la voz indie-folk de la vinarocense Esther y el dark-vermouth de Surolla, que compartirán jornada inaugural con Los Voluble y su flamenco is not a crime.

La electricidad post-pop de Caligula, el pop lo-fi sevillano de Vera Fauna, el romanticismo del siglo XXI de Laborde, el empuje y arrastre de Tinatha, los bailes tristes de Depresión Sonora, el trap-emo de María Escarmiento, los himnos pop para la reivindicación de Rocío Saiz y la electrónica de Blu Boi harán que se agite el público que acuda el día 12 al jardín del emac.

Ya en la jornada dominical, el rock de Juanma García, los ambientes oscuros y sinceros de Sara Zozaya, el synth pop 80’s de Xenia y la pureza de Queralt Lahoz cerrarán la séptima edición esta cita que contará por la mañana con el concierto de La Paloma.

Espacio para el arte

Instituida en pieza esencial de la morfología del festival, emac.art 2022 edifica su versátil discurso creativo junto a más de una decena de artistas con los que procurar una singular aproximación a los campos de la ilustración. Así, juventud y vanguardia se unen con la presencia de ilustradoras como Ana Gil, Ruver y María Vivanco, Artichoke y Andre Plube. Cabe destacar que la pintura tendrá una amplia representación con Eli, Adrián Herrerías, Lucía Emeterio y Sergio Cerisuelo. También se contará desde Castelló con Boavista Taller, la fotografía estará representada de la mano de Stan Laurentiu y la cerámica llegará representada por Hula Cerámica Artesana.