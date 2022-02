Manuel Vilas: «El amor sigue siendo la única tabla de salvación que nos libra de cualquier desgracia colectiva»

Manuel Vilas, uno de los escritores más relevantes del panorama nacional, es protagonista de los encuentros literarios Onda va de llibres que promueve el Ayuntamiento de la localidad a través de su campaña Onda late cultura. En la sala de actos de la Casa de la Cultura, este 18 de febrero, a las 19.15 horas, presentará su última novela, Los besos (Planeta).

Presentas en Onda tu última novela, Los besos, un libro que se aleja del relato autoficcional de Ordesa y de Alegría, con la que fuiste finalista del Premio Planeta en 2019. ¿Cómo surge esta historia?

Es una novela que quiere recordar que el amor sigue siendo la única tabla de salvación que nos libra de cualquier desgracia colectiva. Esto es una obviedad, evidentemente, pero es que la literatura, muchas veces, lo que hace es servir de recordatorio de esas obviedades que todos sabemos que son, que existen, pero que a veces necesitamos verlo en una novela o en una película, desarrollado, explicitado, para que volvamos a recordarlo con intensidad, para que nos demos cuenta.

¿Cuál dirías que es su detonante?

El disparadero de la novela fue que en los primeros días del confinamiento más severo estaba volviendo a ver Casablanca. En la escena en la que entran los nazis en París, que es una escena emblemática de la película, Ingrid Bergman le dice a Humphrey Bogart: «El mundo se está desmoronando y tú y yo nos hemos enamorado». Es decir, llega la II Guerra Mundial y dos seres humanos se enamoran, por lo que esa contienda bélica pasa a un segundo plano. La catástrofe colectiva ya no es la protagonista de la historia, sino la historia de amor. Y eso es lo que yo quería conseguir con Los besos.

¿Crees que en este tiempo de pandemia, con el confinamiento de por medio, ha servido para que realmente valoremos algo tan esencial como es el afecto, el amor?

Una de las cosas más maravillosas que me han pasado con esta novela es, cuando he ido a presentarla, que hay gente que se ha enamorado en la pandemia, entonces vienen a que les firme el libro con una sonrisa, con ese algo especial que se les nota. Cuando esas escenas, me vuelvo a esperanzar con la vida. Son triunfos biológicos de la vida. Por muchas desgracias que vengan al mundo siempre habrá dos seres humanos que se enamoren. Eso, de alguna manera, me parece esperanzador, me parece que ahí donde hay una angustia y un dolor terrible aparece una flor, aparece algo maravilloso como una historia de amor.

Ahondas en un tema que sigue siendo uno de los principales temas, si no el principal, de toda la literatura, como es el amor, y lo haces desde el punto de vista romántico pero también físico. El escritor alemán Gregor von Rezzori, en una de sus novelas, dice que «el amor es el tacto de dos pieles y el intercambio de dos fantasías».

Una cita maravillosa. Efectivamente, está el tema del erotismo y luego hay un tema fundamental en la novela como es la difícil integración de la sexualidad en el amor, en los territorios de la convivencia. Salvador, el protagonista, está muy obsesionado con el desgaste del erotismo, él habla de la entropía del erotismo, de la entropía del sexo, de la oxidación. No entiende por qué ese territorio de la convivencia y de complicidad, y de la estabilidad emocional, tenga que conllevar una pérdida de la pasión sexual. Esto es un problema ancestral en las relaciones amorosas. Llevamos tres mil años con eso y aún no se ha resuelto. Es decir, dos seres humanos empiezan con una relación intensísimamente sexual, donde hay una comunicación sexual imperante y extraordinaria, y esa va bajando de nivel y se va convirtiendo en ese otro territorio, maravilloso también, pero que lleva una pérdida de la pasión sexual. Esto lo saben los psicólogos, los sexólogos, los antropólogos… y sigue siendo un motivo de sufrimiento porque mucha gente, después de cuatro o cinco años de convivencia, ven que ese territorio de la sexualidad se les ha oxidado por completo. Y sin embargo siguen teniendo una relación humana absolutamente importante y enriquecedora.

Digamos que sigue siendo uno de esos misterios de la propia condición humana.

Sí. Es de lo que trata la novela, la difícil integración de sexo y convivencia. Y es incómodo. Me he dado cuenta de que es un tema que socialmente es incómodo porque como está detrás el tema del sexo y el sexo sigue siendo una, pese a Freud y todo lo que hemos avanzado en los últimos cien años, asignatura que nos produce esa incomodidad social. Me pareció que la novela tenía que tratar todo esto.

¿Y sobre el romanticismo, qué piensas?

El amor romántico se basa en una ecuación maravillosa: no se consolida. Casablanca termina con que Bogart y Bergman se separan. En otra película como Los puentes de Madison, Clint Eastwood se va. ¿Por qué? Porque es una regla de oro, es condición del amor romántico, no puede perdurar en el tiempo. Si perdura en el tiempo se convierte en convivencia y pierde todo su glamur. Así es como el cine y el arte, y la literatura, han resuelto este problema de la oxidación del erotismo. Está simbolizado en una frase perfecta de Casablanca: «Siempre nos quedará París»; es decir, que nosotros nos amamos dos años o año y medio y eso fue un amor de dos año o año y medio, y no podía prolongarse, porque si se prolongaba perdía toda su fuerza.

Tu relación con la provincia de Castellón parece haber ido en aumento. Ahora visitas Onda y anteriormente, no hace mucho, has estado en Benicàssim, que aparece también en Los besos.

Así es. En Los besos aparece el Hotel Voramar, porque me parece un hotel mágico. Todos los lugares que salen en mis novelas salen siempre por razones potentes. No sé si tendrá algo que ver con su pasado, o por su fuerza arquitectónica, la ubicación o la manera de que el mar esté justo al lado… Hay algo mágico ahí que no sabría precisar, pero yo, cada vez que he estado allí, me he visto envuelto en una magia especial. Esa es la razón por la que quise que saliera en esta novela.

Sale una habitación, una vez que estuve allí con mi pareja nos dieron una habitación que daba justo al bar, y entonces había una separación muy escasa, que eso es lo que a mí me volvió loco para usar en la novela si había una muy débil separación entre lo que pasaba en la calle y lo que pasaba dentro de la habitación, y a mí eso me sedujo mucho para ver los límites de la intimidad, hasta qué punto de la intimidad si tú abrías una ventana dejaba de serlo.

Diría que para ti es importante, sino fundamental, la interrelación con el lector. De ahí que te pregunte cómo valoras el tipo de iniciativas como la que realiza el Ayuntamiento de Onda y por la cual estarás este 18 de febrero aquí.

Yo lo aplaudo. Me parece valiosísimo que el Ayuntamiento de Onda tenga este tipo de iniciativas, absolutamente ejemplar. Por una razón: porque la cultura ayuda a la gente, la cultura hace feliz a la gente, por tanto tiene que ser obligación de las instituciones y de las administraciones públicas promoverla. Es como promover la sanidad, la educación o el bienestar general. La cultura sirve al bienestar.