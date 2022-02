Mar de Sons continúa con la incorporación de grandes nombres de la música para su edición de 2022, que se celebrará en Benicàssim los días 30 de junio y 1 y 2 de julio. Así, ha confirmado nuevos fichajes para las jornadas del viernes y el sábado: Coque Malla, Pignoise, Varry Brava, DJ NANO, Mario Vaquerizo, Bombai, Sandra Groove, Blackpanda y Generación Z, entre otros que se darán a conocer más adelante.

El conocido locutor de radio musical y presentador de televisión Tony Aguilar, que además es director artístico y presentador del festival Mar de Sons, ha explicado que «es una gran oportunidad para disfrutar de una gran variedad de estilos de música a un precio muy asequible, ya que se puede adquirir un abono de 50 euros para ver a los nueve grupos, que darán conciertos completos, junto a otros que se anunciarán más adelante».

A estos nueve artistas se unen otros grandes nombres ya anunciados para el cartel de Mar de Sons, como Sebastián Yatra y Ana Mena, que actuarán el jueves 30 de junio. El festival ofrece la posibilidad de obtener un abono para disfrutar los tres días de los múltiples conciertos por 60 euros.

Coque Malla

El músico, actor, compositor y ganador de un Goya a la mejor canción en el año 2018, Coque Malla, combinará temas de su último álbum, El astronauta gigante, con otras piezas de su extensa discografía. El ex líder de la banda española Los Ronaldos, grupo que lideró la escena musical española de finales de los 80 y principios de los 90, continúa siendo todo un referente en el pop-rock en español y seguro que su concierto hará las delicias de unos fans que se distribuyen entre varios grupos de edad.

Pignoise

Por su parte, Pignoise, que tiene un marcado estilo pop punk, puede presumir de ser uno de los grupos referentes para toda una generación, que podrán disfrutar en Benicàssim de toda su fuerza musical. El grupo madrileño, formado por Álvaro Benito, Pablo Alonso y Héctor Polo, ha vuelto este año a los escenarios después de 7 años de silencio, por lo que su participación en Mar de Sons será una de las pocas oportunidades para disfrutar de su directo.

Blackpanda

Blackpanda, por su parte, llenará el recinto de festivales de Benicàssim con su música electrónica «sin etiquetas», como ellos mismos describen su sonido envolvente, con letra spanglish y mensaje feminista. Blackpanda es un dúo madrileño compuesto por Marta Marlo, quien pone la voz, y A.H.O.L.O.G, ingeniero de sonido que está detrás de su impactante puesta en escena. Los asistentes podrán escuchar sus éxitos como Miss U, Aunque me duela o su último lanzamiento Ya no siento nada.

DJ Nano

Mar de Sons lanza una apuesta ganadora por la fiesta y la diversión al máximo con dos Djs que son unos auténticos showmans y que harán botar a todo el público asistente, como son DJ Nano y Mario Vaquerizo. DJ Nano es considerado uno de los héroes urbanos musicales de nuestro tiempo. Con carisma, entrega y corazón, DJ Nano derrocha una energía aplastante en el escenario, que convierte sus shows en auténticos espectáculos.

Mario Vaquerizo

Por su parte, Mario Vaquerizo, que acumula una larga trayectoria como Dj, llevará a Benicàssim su tremendo magnetismo y su talento para hacer bailar a todo aquel que escuche sus sesiones. El también cantante del grupo Nancys rubias, no defraudará a los numerosos amantes del baile y de la noche, que podrán disfrutar de su especial manera de pinchar temas míticos como Somebody told me, de The Killers; I Love Rock‘n Roll, de Joan Jett and the Blackhearts; One way or another, de Blondie; o Ni tu ni nadie, de Fangoria.

Bombai

El grupo valenciano, Bombai, caracterizado por su estilo pop, será otro de los grandes protagonistas de la edición de 2022 de Mar de Sons. Bombai se dio a conocer al gran público con su single Solo si es contigo, un tema fresco y positivo con un sonido pop-rock y un toque reggae muy cuidado, que contó con la colaboración de la cantante extremeña Bebe. Bombai está formado por Javi Fernández (voz principal), Vicente Cervera (guitarra eléctrica) y Ramón García (guitarra acústica), tres valencianos que nacieron en el barrio de Monteolivete y que están juntos desde sus tiempos del colegio. Su música divertida y llena de buen humor llenará el recinto de festivales de Benicàssim de buenrollismo y acordes alegres.

Varry Brava

Varry Brava será, sin duda, otro de los grandes atractivos de la tercera edición de Mar de Sons, ya que, tras su paso este año por Benidorm Fest, ha despertado el interés del gran público, que se ha rendido a su estilo de indie pop. Este grupo de Orihuela, formado en 2009 Óscar Ferrer (vocalista), Aarön Sáez (teclados) y Vicente Illescas (guitarra), quedó en sexto lugar con su tema Rafaella. Varry Brava, que tiene un largo recorrido, basa su nombre en la unión del de Barry White con la canción Brava, de la cantante italiana Mina Mazzini.

Sandra Groove

La cantante valenciana Sandra Groove, que participó en el concurso de La Voz de Antena 3, será otra de las voces que hará vibrar al público de Mar de Sons 2022 con su pop rock reivindicativo cargado de buen rollo. Esta artista de 26 años y numerosos tatuajes, asegura que Beyoncé la define a la perfección en Freedom.

Generación Z

Generación Z es un grupo de jóvenes que, además de ser ganadores del concurso Mar de Sons Talent de la pasada edición, decidió emprender su propio camino en la industria musical desde mayo de 2021. La banda ha lanzado recientemente la canción compuesta por ellos Pole.

Para adquirir las entradas de los diferentes días, o el bono combinado, pueden comprarse en la página: www.mardesons.com