Cuando uno escucha a Beyond Black por primera vez no pude dejar de sorprenderse de cómo una voz tan profunda y madura puede ser propiedad de una niña de tan solo 15 años. Para Nicole Musca, la joven de Castelló que pone carne y hueso al proyecto artístico Beyond Black, es algo innato, aunque no fue hasta "unos tres años atrás" cuando tomó la firma determinación de encaminar su futuro hacia la música.

Para suerte de esta castellonense, su familia la apoya "al cien por cien" en su proyecto vital. La relación de sus padres con la música ayuda. Su progenitor, Iuliu, "tocaba la guitarra eléctrica" en su juventud. Puede que de ahí le venga a Nicole la vena más rockera. Su madre, Lidia, era miembro del coro de una iglesia ortodoxa, lo que también podría explicar su debilidad por el soul.

Y de esa mezcla no cabe duda que la malograda Amy Winehouse ha sido uno de los mejores exponentes. Cuando la cantante británica murió Nicole apenas tenía dos años. Fue creciendo y madurando en sus gustos musicales, "desde el rap, al rock y al metal de Metallica, Megadeth...", hasta que la música de Amy, una discografía cortada de cuajo por la tragedia, las drogas y el alcohol, llegó a su vida.

"Recuerdo la primera vez que escuché Back to Black. Me impactó desde el primer momento", recuerda Nicole, que ya decidió enfocar su estilo hacia el rhythm and blues y el soul, géneros que pule en 440 Música&Artes de Castelló y que exhibe en los conciertos organizados por la academia y que han sumado una pequeña legión de fieles fans.

Esta estudiante de 3º de ESO impacta a la audiencia cuando entona himnos como Rehab, Love Is A Losing Game o Just Friends, por nombrar "las que pueden considerarse mis canciones favoritas de Amy Winehouse". Mientras emula a su ídolo, Nicole, o 'Beyond Black', ya sueña con su carrera musical y con la posibilidad de que pronto puedan plasmarse en formato físico sus interpretaciones.

De momento, Nicole (o Beyond Black) ya anuncia el pronto lanzamiento de una nueva canción que añadir al repertorio de clásicos de Amy Winehouse, una pieza que publicita en su cuenta de Instagram. Es el primer paso. Después, espera seguir formándose y conseguir el presupuesto que le permita el sueño de todo artista novel: grabar un disco. Eso sí, lo que queda descartado por Nicole es acelerar el proceso presentándose a alguno de los varios talent show que se emiten en la televisión española, al estilo Got Talent, Operación Triunfo o La Voz. "De momento le veo más inconvenientes que ventajas el exponerte de tal forma", señala la joven castellonense.

Sea cual sea su camino, el deseo es que su carrera se prolongue mucho más allá del negro, algo que no pudo hacer su adorada Amy.