Residente vs J Balvin: claves de una pelea ‘urbana’

El tema lleva una semana en boca de todos los amantes de la música urbana latinoamericana: la ‘tiraera’ de Residente contra J Balvin. Una canción de ocho minutos ( la 'BZRP Session #49') producida por el niño genio del momento, Bizzarrap, en la que el puertorriqueño despedaza al colombiano y le dice que es algo menos que un guiñapo. He aquí algunas de las perlas que contiene:

“Este cobarde corderito mancebo / Es como un desayuno vegano: sin huevos”.

“Tú eres más falso que un ‘hot-dog’ sin kétchup ni pan”.

“El ‘autotune’ y el ‘playback’ activado / Estos bobos cantan hasta con el micrófono apagado”.

“Una cosa es ser artista / Otra cosa es ser famoso”.

“Son artistas de quinta / que escriben menos / que un bolígrafo sin tinta”.

“Voy a rebajarme con un bobolón / que le canta a Sponge Bob / y a Pokemón”.

¿Qué respondió Balvin ante semejante andanada? Colgando esta frase de una canción propia: “Los problemas se resuelven no devolviendo maldad, un caballero nunca habla, aunque sepa la verdad”. También pidió amor y silencio.

Del lado de Residente

Del lado de Residente las cosas parecen bastante claras: cuando hace unos meses Balvin hizo un llamamiento para boicotear los Grammy Latinos con el argumento de que ninguneaban la música urbana (reguetón y trap), lo hizo por egoísmo. Sumado al hecho de que el colombiano representa los peores vicios de la industria que él dice combatir (los vicios, la industria aún no), y a que Balvin llamaba a torpedear la ceremonia en la que su amigo Rubén Blades iba a recibir el premio a toda una vida, el colombiano era directamente despreciable, y así se lo hizo saber en un vídeo que grabó para la ocasión. Ya entonces le dijo aquello de que su aporte a la música era el equivalente de los ‘hot dogs’ a la gastronomía, que es una de las claves de esta rivalidad en construcción. Tú haces perritos calientes, le escupe, y yo hago gastronomía de alto nivel.

“A Residente le gusta narrarse como un verdadero artista que habita en tierra de mercaderes”, dice el periodista musical Santiago Cembrano, “y es lo que ha vuelto a hacer en esa ‘tiraera’, narrarse a sí mismo como el que escribe frente al que no escribe, el que es real frente al que no es real”. “Lo paradójico es que para decirle eso ha hecho una canción flojita. Es de las peores cosas que le he escuchado a Bizzarrap. Residente quiere quedar como un buen letrista, pero ha hecho una letra con rimas sencillísimas y con muchas ideas recicladas, además. No es la canción que le hace decir a uno: “Uy, qué demostración verbal y artística la de Residente”.

Hay una suerte de consenso en el sentido de que o bien ya había algo entre ellos que el público desconoce o bien el desprecio de Residente venía de atrás, algo que el desliz de Balvin con los Grammy le permitió sacar. “En cualquier caso, Balvin cometió un error de cálculo y llamó al boicot en un momento que no le sentó nada bien a la gente. En ese momento Residente fue listo y se presentó como vocero del sentir popular de la mayoría”, explica José Arteaga, editor de Radio Gladys Palmera. La crítica y periodista musical Liliana Ramírez subraya que “el incidente empezó ahí a los ojos del público, pero no sabemos de puertas para adentro qué rivalidad hay entre ellos. Parece que se cayeran mal por razones que no conocemos”.

Y no olvidemos, añade Cembrano, que “a Residente le gusta crear polémica y cultivar a un admirador que lo admira por sus convicciones”. “La polémica es uno de sus ganchos de 'márketing'”, dice Ramírez, “aunque mucha gente piense que le hace parecer un resentido”.

Del lado de Balvin

Al margen de que se haya convertido en el blanco de la mayor diatriba musical de todos los tiempos, al menos en Latinoamérica, J Balvin no pasa por su mejor momento. “Balvin viene pasando por una mala racha, viene cometiendo muchos errores en las cosas que dice y las cosas que hace –dice Ramírez–. En Colombia, por ejemplo, se le ha criticado mucho su desapego con respecto a las protestas del año pasado, como si viviera en una burbuja”. También fue muy criticado por el videoclip de una canción reciente, ‘Perra’, en el que… Lo dice Residente en su diatriba: “Es un imbécil con tinte de cabello que puso a mujeres negras con cadena de perro en el cuello”. La presión obligó a Balvin a retirar el vídeo y a pedir disculpas.

Esa suma de desatinos es la que obliga al colombiano a mantener un perfil bajo: de ahí su respuesta al puertorriqueño. “Él está muy asesorado –sigue Ramírez– y yo creo que le dijeron que no dijera nada, que era mejor pasar de agache y mostrarse pacífico. Él está en la estrategia de quedar bien, de reconciliarse con los fans”. Cembrano, por su parte, recuerda que “Balvin intentó llevar la pelea al terreno del 'márketing', haciendo la famosa camiseta del ‘hot dog’, pero ese no es el terreno de Residente. A él le gusta la confrontación verbal directa, donde brilla mucho más. En esos términos, es una disputa de la que Balvin no quiere saber nada”.

¿Qué quedará de todo esto? Según Arteaga, el amante de la música latina sabe por experiencia “que detrás de estas polémicas hay más un efecto mediático que real”, y “nada de lo que está ocurriendo quiere decir que Balvin y Residente no vayan a volver a hablar en la vida”. “Es más”, dice, “si existe un buen proyecto discográfico los dos podrían cantar juntos, y de hecho no se me haría raro que eso sucediera el día de mañana”. Gente que se ha dicho peores cosas se ha reconciliado.