Mando Diao, Boyz Noize, Guitarricadelafuente, We Are Scientists, The Lathums, Gabriela Richardson, Ed Maverick, Arde Bogotá, Mishima, Les Castizos y Serial Killerz son los once nuevos artistas confirmados para la próxima edición del FIB.

El Festival Internacional de Benicàssim, uno de los festivales más longevos y conocidos de España, vuelve con fuerza para su 26ª edición, con la expectativa de volver a reunir a miles de personas en su mítico recinto de festivales después de dos años de espera, los días del 14 al 17 de julio de 2022. Las nuevas confirmaciones de gran prestigio, consolidan la fuerte apuesta por la presencia de artistas internacionales y nacionales en el festival. FIB 2022: Kasabian, Steve Aoki, Viva Suecia y Tom Grennan, primeros artistas confirmados El festival Internacional de Benicàssim ha acogido y seguirá acogiendo un público inquieto por las diversas culturas musicales que se siente atraído por el cartel que año tras año trae el festival. Este año, fruto de la escucha activa de sus seguidores y del trabajo exhaustivo de su equipo de programación, trae grandes artistas indies consagrados de dimensión mundial como Kasabian, Justice, Two Door Cinema Club, Mando Diao y Boys Noize. Aparte de otros grandes artistas internacionales consolidados y emergentes que están arrasando en las listas musicales como Nathy Peluso, The Kooks, Becky Hill, Example, Tyga, Tom Grennan, The Hunna, Tom Walker, Declan Mckenna, Steve Aoki, Lost Frequencies o Joel Corry. Panorama indie nacional Te puede interesar: Cultura Guitarricadelafuente anuncia su primer disco: 'La cantera' Este año el FIB da hogar a los artistas indies del panorama español más relevantes del momento como Love of Lesbian, IZAL, Zahara, Viva Suecia, Lori Meyers, La M.O.D.A., Dorian, Miss Caffeina, La Habitación Roja y Elyella. Y trae propuestas emergentes como La La Love You o Cariño que ya están atrayendo la atención de festivales fuera de España como el Coachella, o las bien conocidas Ginebras, quienes han dado el salto del ciclo de conciertos previos Rock This Town a los escenarios del propio festival, siendo además una banda exigida por el público. Este año la promotora The Music Republic apuesta por abonos accesibles para todo el público, pudiendo así disfrutar de los 4 días del Festival Internacional de Benicàssim desde 59,99 € + gastos a través de la web oficial www.fiberfib.com. Donde también se podrán adquirir el resto de los servicios como las zonas de descanso en el mítico Campfest y Villacamp, la promo bebida, el reacceso y bono duchas.