Diccionario para entender el 'Motomami' de Rosalía

Para algunos un idioma incomprensible a ratos, el universo del ‘Motomami’ de Rosalía es amplísimo, lleno de conceptos y de referencias. A continuación, una guía de la A a la Z para entender mejor el tercer disco de la artista catalana.

'Àvia'

La abuela de Rosalía ha sido la protagonista inesperada del álbum. También para ella ha sido una sorpresa, pues la catalana comentó que no le había pedido permiso para incluir al final de ‘G3 N15’ una nota de voz que le envió. En catalán y llena de ternura redondea un disco muy personal.

'Beef'

Entiéndase ‘pique’. “Qué más da que me tire' la mala; si Haraka me tira la buena”. Por ahí, como quien no quiere la cosa, en ‘Bizcochito’, hay lo que parece una pulla sutil en dirección a La Mala Rodríguez (la rapera española ha criticado en ocasiones a la catalana). Además, a Rosalía le sirve para mencionar al dominicano Haraka Kiko, con quien ha dicho que le gustaría grabar.

Campaña vertical

Rosalía se ha apoyado en una campaña publicitaria en vertical a través de TikTok. En esta plataforma lanzaba los pequeños adelantos y mostraba detalles de la construcción del álbum y coreografías de sus ‘singles’.

Dios

Las referencias a Dios son constantes en el disco: en ‘Hentai’, ‘Bulerías’, ‘Como un G’… A veces, como aquello en lo que refugiarse en tiempos de dudas. Ella -ha dicho- cree en Dios desde que iba a misa con su abuela de pequeña.

‘Explicit’

Spotify tan sólo señala tres canciones con contenido explícito: ‘Saoko’, ‘Bizcochito’ y ‘Hentai’. Dos de ellas han sido ‘singles’ y habían hecho -sobre todo ‘Hentai’- que más de uno se echara las manos a la cabeza antes de escuchar el disco.

Frank Ocean

“Frank me dice que abra el mundo como una nuez”, canta la catalana en ‘Saoko’. La presencia indirecta (no sale en los créditos del álbum) del rapero estadounidense Frank Ocean, uno de los músicos más influyentes de los últimos tiempos, se hace notar. Esa ambición de crear sin corsés y de buscar siempre el siguiente paso.

G3 N15 (Genís)

Es imposible que Genís no perdone a su tía después de ‘G3 N15’ (léase, justamente, Genís) por haberse perdido años a su lado. Es el nombre de su sobrino, y ahora también el de una de las mejores canciones de la artista. Un tema, una especie de carta desde la lejanía, tan precioso como emocionante para el hijo de su hermana Pilar.

Hentai

Quizá nunca antes un adelanto de 15 segundos haya levantado tantos comentarios como le ocurrió a Rosalía con el anticipo del que ha acabado siendo el último ‘single’ del álbum. Un breve vídeo en el que mostraba el estribillo de ‘Hentai’, título que hace referencia al manga y anime pornográficos, muy popular en Japón -y también más allá-. Una canción sugerente que disfraza un significado explícitamente sexual.

Idiomas

El disco es un ejercicio de ‘spanglish’: mezcla constantemente el español (el de aquí con el que se habla en diferentes puntos de Latinoamérica) con el inglés. Ah, y también tiene presencia el catalán, su lengua materna, con el audio de su abuela. No aparecía desde ‘Fucking money man’.

Japón

La cultura nipona es una de las influencias que supuran a lo largo de todo el disco. Desde el mismo ‘Hentai’ hasta la canción que cierra el disco, ‘Sakura’, nombre que recibe la flor del cerezo, símbolo de Japón. Podemos escuchar otras palabras japonesas como origami (figuras de papel), tatami (tapiz acolchado en el que se practican artes marciales) o sashimi (plato japonés).

Kaydy Cain

El alias artístico de Daniel Gómez, Kaydy Cain, aparece en los créditos de ‘Motomami’. Es un hombre clave para entender el rap y el trap en España en ya algo más que la última década, integrando, por ejemplo, PXXR GVNG. Concretamente, Kaydy Cain aparece como letrista junto a la catalana en ‘Bulerías’. En este apartado, el de las letras, aparece otra gente cercana a Rosalía: de su hermana Pili a El Guincho.

Lluvia de estrellas

En medio de mil y una referencias de la cultura popular global, una que apunta a España: la mención (en ‘Saoko’) al programa televisivo popular en los 90 ‘Lluvia de estrellas’.

Motomami

Rosalía explica que para ella es una energía femenina. Una energía que a ella le han transmitido su madre, su abuela… Pero su concepto es libre de interpretación y le gusta que la gente se lo haya hecho suyo. Antes del lanzamiento del disco (y después), uno de los juegos en las redes sociales era especular y dar significado a la palabra libremente. Ella misma fue dando forma al concepto en una cuenta atrás partiendo desde 20. Por ejemplo: “Una motomami sabe quién es y lo lleva por delante porque es brava 10/20”.

Nueva York

Rosalía ha escrito gran parte del disco en Estados Unidos, entre Nueva York, Los Ángeles y Miami. Eso explica que haya tantas palabras en inglés en el álbum. El sitio desde donde compone la marca como autora.

J(o)nze, Spike

La ‘o’ podría ser de “oh, sorpresa”. Recientemente, la catalana ha explicado que el verso de ‘Hentai’ “hazme un tape modo Spike” se refería a este director cuando todo el mundo apuntaba -incluido el que escribe- a Spike Lee. Dice que durante la pandemia ha visto muchas de sus películas, como ‘Her’ o ‘Cómo ser John Malkovich’.

Puerto Rico

Puerto Rico, como cuna del reguetón, está también en este disco. Con el sonido, con referencias (al grupo Plan B, Tego Calderón…) o con la jerga. Algo que, más allá de la influencia musical del país, también se le ha pegado seguro a través de su pareja, el puertorriqueño Rauw Alejandro.

Bella(q)uera

‘Hentai’ sería una ‘bellaquera’ distorsionada tras pasar por muchos filtros. En el contexto musical, es un género en sí mismo dentro del reguetón, algo así como canciones que buscan provocar sexualmente.

Referencias

En el disco menciona mil referencias musicales (¡y las que sugiere!), algunas ya comentadas, que dibujan el gran universo que tiene en la cabeza la de Sant Esteve Sesrovires: de los cantaores José Mercé y Manolo Caracol a las raperas Lil’Kim y M.I.A..

Saoco

Nada más ni nada menos que la palabra que abre el disco (con ‘Saoko’, con ‘k’, título de la primera). Saoco es un vocablo de origen africano que se usa en Latinoamérica y significa sabor. Rosalía lo utiliza en ese sentido y como referencia a un clásico del reguetón, de Daddy Yankee y Wisin, con el mismo título.

Tokischa

La dominicana parece un elemento que tiene más peso en el disco que el de una colaboración en una canción concreta (‘La combi Versace’). Anteriormente, ya habían compartido tema con la en ‘Linda’ y se observa un gran conexión entre ellas. Así, parece que la República Dominicana, con sonidos como el ‘dembow’, han tenido también su parte en ‘Motomami’. En ‘Chicken Teriyaki’ dice: “Toa' mis domi' [dominicanas] saben la que hay, ¡eh!”.

Un récord

Rosalía ha batido ya un récord (seguro que hay más en camino): la catalana se ha convertido en la artista española con más escuchas en Spotify en las primeras 48 horas tras el lanzamiento del disco superando a 'El Madrileño', de C. Tangana.

Versace

“Soy igual de cantaora; con un chándal de Versace; que vestiíta de bailaora”. Es una de las muchas marcas que aparecen en ‘Motomami’. Incluso tiene un título, ‘La combi Versace’. De moda y joyería, como Fendi o Vivienne. Y hay otras de, claro, motor, como Lamborghini o Kawasaki. El hecho de nombrar marcas, como referencias de la cultura popular, es un recurso habitual en las músicas urbanas.

Weeknd, The

Rosalía ha logrado que The Weeknd cante en español para su disco. Esto sucede en ‘La Fama’, primer sencillo del álbum, en el que el canadiense, autor de la canción más escuchada en 200 (‘Blinding lights’), se atreve a pronunciar “puñala’itas”.

"Te despejo la (X)"

"X de te despejo la equis en un momento". Esta es la solución que encuentra Rosalía en 'Abcdefg' para asociar un concepto a 'X'. Y aquí, lo copiamos.

@Ytietofficial

Este es el usuario en TikTok de Soytiet, un vietnamita popular en la plataforma. Uno de sus vídeos virales, llamado en los créditos ‘Counting to 28’, aparece ‘sampleado’ en la canción ‘CUUUUuuuuuute’.

Zorra

En ‘Abcdefg’, Rosalía dice una palabra por cada letra del abecedario (casi todas, faltan algunas). Ha contado que lo grabó tumbada en la cama y que lo añadió para desengrasar la parte final del álbum. Con ‘Z’ dice: “de zarzamora, o de zapateao, o de zorra también”.