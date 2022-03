El “rey del reguetón”, Daddy Yankee, ha publicado este jueves su último álbum, ‘Legendaddy’, después de anunciar el lunes su retirada de la música a sus 45 años de edad. El nuevo disco contará con 19 temas y grandes colaboraciones, que servirá de despedida a una carrera que dio el pelotazo en el año 2004 con su gran éxito ‘Gasolina’, que exportó el género de la música urbana más allá de Latinoamérica.

Asimismo, el cantante puertorriqueño dará una última gira de conciertos, llamada ‘La última vuelta’, con la que recorrerá ciudades de todo el mundo y finalizará en el Madison Square Garden de Nueva York. En España, está previsto que actúe este verano de 2022 en diversas ciudades aún por confirmar.

Cabe destacar que, además de su mítico tema ‘Gasolina’ y muchos otros, Daddy Yankee también participó en otro gran éxito mundial: ‘Despacito’. Su videoclip, en el que aparece junto al cantautor Luis Fonsi, fue uno de los videos musicales más vistos en la historia de internet.

Colaboraciones ‘top’

Daddy Yankee ha definido su nuevo álbum como una mezcla de todos los estilos que le han definido, y que contará con mucha "fiesta, guerra y romance". En él, lanza temas acompañado de artistas de lo más conocidos en el mundo de la música urbana, como Bad Bunny, Myke Towers, Rauw Alejandro o Pitbull, aunque también cuenta con varios temas en solitario. El lanzamiento de ‘Legendaddy’ ha sido producido por el propio cantante, bajo el sello discográfico de El Cartel Records y distribuido por Universal Music Group.

“Al fin veo la meta”. Es el mensaje que publicó el autoproclamado “The Big Boss” en sus cuentas de Instagram y Twitter junto con un vídeo de despedida.

"En este género, la gente dice que yo lo hice mundial, pero fueron ustedes quienes me abrieron la llave para abrir las puertas para convertir este género en el más grande del mundo", agradeció el “jefe” del reguetón.

Sentado en una mesa de billar de su mansión de Luquillo (Puerto Rico), el artista aseguró que sus fans son "el tesoro más grande que puedo tener en mi carrera" que ha durado 32 años.

"Siempre trabajé para no fallarles, para no buscarme problemas, con mucha disciplina, para poder inspirar a todos los chamaquitos a que sean líderes, que sueñen con crecer, que no piensen en limitaciones y trabajen por su familia y por los suyos", reflexionó.

"En los barrios, donde nosotros crecimos, la mayoría queríamos ser narcotraficantes. Hoy por hoy, bajo para los barrios y los caseríos, y la mayoría quieren ser cantantes. Eso para mí vale mucho", aseveró.

"Me retiro con el mayor de los agradecimientos, mi público, mis colegas, a todos los productores, radio, prensa, televisión, plataformas digitales y a ti, que has estado conmigo desde el 'underground', desde la raíz, desde el principio del reguetón” y concluyó: "Los amo con mi vida; cambio y fuera, se despide Daddy Yankee, 'El jefe', DY".