«Queremos honrar la memoria de nuestro abuelo con este cómic»

Jordi y Alain Pitarch son los autores del cómic 49ª Brigada Mixta. Crónica de un soldado (Cascaborra Ediciones). Ellos son de l’Alcora y en este trabajo recuperan las vivencias de su abuelo, Manuel Pitarch García.

¿Cómo surgió la idea de narrar la historia de vuestro abuelo? ¿Qué os movió a ello?

Nuestro padre tuvo mucho que ver. Fue él quien anotó las anécdotas que el abuelo (su padre) recordaba sobre su paso por la guerra civil... Nuestro abuelo era una persona muy carismática y no se guardaba nada, no tenía reparos a la hora de contar las cosas tal y como habían ocurrido. Aquellas anécdotas eran formidables, te ponían los pelos de punta. En un modo u otro había que escribirlas, para que no se las llevara el viento, para que perdurasen. Tras caer en nuestras manos, no dudamos en plasmarlas en un cómic.

¿Por qué trasladar sus vivencias a un cómic y no serviros de otro soporte o género? ¿Qué os atrae del cómic?

Somos grandes aficionados al mundo del cómic. Y, sí, esta historia podría haber encajado perfectamente en una película o libro. El caso es que no disponemos de medios para ello, al menos en lo que al cine se refiere, pero sí para hacer un cómic. Por otra parte, el escenario bélico se presta y encaja magistralmente en el arte de las viñetas.

Este es el primer cómic que publicáis de forma conjunta.

Así es. Para Jordi es el segundo cómic que ve la luz como ilustrador. Su primera obra es Canción de atardecer (La Pajarita Roja) junto a Carlos Tosca. Para Alain es su primer trabajo como guionista.

Habéis publicado la obra en Cascaborra Ediciones. ¿Cómo fue el proceso de edición? ¿Tuvisteis claro desde el principio cómo queríais que fuera el cómic?

Empezamos a trabajar en esta obra sin editorial alguna. Fuimos poco a poco, cocinándola a fuego lento. Un buen día, un tal Julián Olivares se interesó por el proyecto. Al parecer, vio algunas de las páginas por Facebook, ya que de vez en cuando Jordi subía alguna de ellas. Se puso en contacto con nosotros, le mandamos todas las páginas que teníamos acabadas -unas 40- y le gustaron mucho, tanto que quiso hacerse cargo de la edición a través de su sello, Cascaborra Ediciones.

49ª Brigada Mixta. Crónica de un soldado ofrece un viaje a un pasado que sigue estando muy presente. Con este cómic, ¿cuál era vuestro objetivo? ¿Entender el conflicto de la guerra civil? ¿Sanar ciertas heridas...?

El conflicto en sí creo que ya sabemos todos cómo fue, se ha dicho y escrito mucho sobre él. Cada cual que lo interprete a su modo de ver. El principal objetivo era honrar la memoria de nuestro abuelo y de todos aquellos que vivieron semejante atrocidad. Es nuestro pequeño homenaje hacia ellos. Además, queríamos aportar nuestro granito de arena para que nunca se olvide aquel capítulo tan gris de este país que, ojalá, nunca se vuelva a repetir. ¡No a la guerra, a ninguna de ellas!

Siendo de l’Alcora, ofrecéis una historia que va más allá, que es común a la de muchos otros pueblos y personas. ¿Cómo de importante creéis que es la memoria histórica?

Es de vital importancia. No se debe olvidar. ¿Se puede pasar página? Hum... No sabemos. Eso depende de cada uno. Pero lo que está más claro que el agua es que antes de pasar página hay que leerla.

¿Os habéis planteado algún proyecto futuro?

Sí. Actualmente, estamos inmersos en otro cómic. Esta vez, será una mujer la protagonista, y está enfocado en el periodo de posguerra. Vamos despacito, con buena letra, como se deben hacer las cosas.