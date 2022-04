Tan solo una semana después de la gala de los Oscar, que este año eclipsó el triste momento de la bofetada de Will Smith a Chris Rock, por primera vez en su historia el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas será el escenario de una gala de los Premios Grammy, el mayor evento planetario para artistas, productores y amantes de la música.

Esta 64ª edición debía celebrarse el pasado 31 de enero, pero el repunte de casos de covid en EEUU a principios de año obligó a postergar el evento hasta este próximo domingo, 3 de abril (si bien la retrasmisión en España comenzará a verse a las dos de la madrugada ya del lunes).

Esa noche todos los ojos estarán puestos en una gala, que este año vuelve a ser 100% presencial, a diferencia de la del año pasado, que se celebró en el antiguo Staples Center de los Ángeles, en marzo, en formato reducido y sin alfombra roja por culpa de la pandemia.

La gran fiesta de la música que organiza la Academia de la Grabación de EEUU, se traslada, por primera vez, al MGM Grand Garden Arena de la ciudad de Las Vegas, en Nevada, que tiene una capacidad para 17.000 espectadores. Se trata del mismo auditorio que suele acoger de forma habitual los Latin Grammy. Además, además de los Premios de la Academia de Música Country y los Billboard Music Awards.

📌Un cómico a los mandos

El maestro de ceremonias será Trevor Noah, el polifacético escritor, productor, comentarista político, actor y presentador de televisión sudafricano. El cómico de 'The Daily Show' ya presentó los premios en la edición pasada.

📌Actuaciones confirmadas

En una gran cita musical como esta no podían faltar un buen puñado de actuaciones de los mejores artistas del momento. Están ya confirmadas las actuaciones de BTS, Beyoncé, Billie Eilish y Finneas (su hermano), Olivia Rodrigo, Drake, Jack Harlow, Lil Nas X, Brothers Osborne, Brandi Carlile, Chris Stapleton, H.E.R., Ben Platt, Cynthia Erivo, Jon Batiste, Rachel Zegler, Nas y Leslie Odom Jr.

📌Números suspendidos

Sin embargo, la actuación del músico ahora llamado 'Ye' ha sido cancelada por la organización de los Grammy hace poco más de una semana tras los insultos vertidos por el artista en las redes sociales contra el actor Pete Davidson, la actual pareja de su ex, Kim Kardashian, y hasta contra el propio presentador de la gala musical, Trevor Noah, que también se había referido a la relación fallida del rapero con la 'celebrity'. Por todo ello, West no solo no actuará en la gala, sino que le han retirado la invitación para entrar dentro del recinto.

📌Los nominados

Jon Batiste, un músico algo desconocido para el gran público, lidera con 11 menciones las candidaturas a los galardones, que como atractivo para la audiencia van a enfrentar a Taylor Swift y Kanye West, una de las enemistades más sonadas del pop, por el premio al álbum del año.

Por detrás de Batiste, los artistas con más nominaciones son Justin Bieber, Doja Cat y H.E.R., con ocho cada uno, y Billie Eilish y Olivia Rodrigo, con siete cada una.

📌C. Tangana y Pablo Alborán

Bad Bunny, Nathy Peluso, Karol G, Camilo, Selena Gómez, Natalia Lafourcade y Rubén Blades son algunos de los artistas nominados en los apartados de música latina, donde también están nominados los españoles Pablo Alborán, que luchará por el premio de mejor álbum de pop latino (con 'Vértigo') y C. Tangan, por el de mejor álbum de rock latino (con 'El Madrileño').

Dentro del apartado de música latina este año se inaugura una nueva categoría: Mejor disco de música urbana.

📌La 'red carpet' más atrevida

En la 64ª edición, vuelve la alfombra roja a los Grammy. Y es que estos premios no solo son el escaparate más prestigioso de la industria musical, también es uno de los acontecimientos del año en el mundo de la moda, al nivel casi de la MET Gala. Al contrario que en otras galas más sobrias, en esta los artistas buscan mostrar su personalidad y estilo musical a través de la ropa, dando rienda suelta a su lado más 'fashionista' y extravagantes.

📌Cómo seguir la gala

En España la gala se podrá seguir el evento en directo a través de Movistar+, con el especial que presentará Arturo Paniagua, a partir de las dos de la madrugada. También por la web de los Grammy, así como el canal de Youtube de la Academia de la Grabación.