De Castellón a Canfranc pasando por una novela

Como todo en la vida, hay escritores y escritores. Y entre los que consiguen una conexión más allá de sus historias con los lectores se encuentra una segorbina que mantiene unos estrechos lazos emocionales con un municipio aragonés emblemático y con una historia merecedora de una o cientos de novelas.

Rosario Raro y Canfranc son más que una autora y su escenario, aunque para comprenderlo hace falta conocerlas a ambas. Y decimos conocerlas, porque la estación de este municipio oscense es clave en el éxito literario de Raro.

Algo tienen la pluma y la personalidad de esta castellonense medio aragonesa ya, que convierte a quien la lee y la conoce en fiel seguidor, como lo demuestra un grupo de vecinos de Castelló que este fin de semana han viajado a Huesca no precisamente para hacer turismo --que también--, porque su verdadera intención era asistir a la presentación de la última novela de Rosario, El cielo sobre Canfranc, con su emblemática estación de fondo.

Primera edición agotada

Un libro que en las primeras 24 horas a la venta ya había agotado su primera edición; una propuesta literaria que llenó el teatro Serrano de Segorbe, su localidad natal, en la presentación inaugural de una gira que se anuncia larga y exitosa; una historia que ha arrastrado a varios alumnos del taller de escritura creativa que Rosario Raro imparte en la UJI a los lugares por los que transcurren las vicisitudes de Valentina Báguena y Franz Geist en una época en la que el túnel de Somport y la palaciega estación fueron claves para la supervivencia de miles de personas.

Rosario Raro lo está volviendo a hacer. La mujer que ha ganado el premio a la mejor experiencia turística de Aragón en el 2021 por la ruta inspirada en Volver a Canfranc, su primera novela con Planeta que ha crecido hasta convertirse en mucho más que un libro intenso, desgarrador y emotivo a partes iguales, regresa al principio para contar otras vidas y recuperar otros episodios de la crónica más triste de este país, escondidos en archivos poco leídos y menos difundidos.

Con más de 15 ediciones vendidas --lo que la convierte en la best seller de Castellón y una de las autoras más leídas de España-- Volver a Canfranc no necesitaba una segunda parte, y no la tiene. Pero Rosario Raro regresa a su origen literario, aunque sus inicios son más remotos, y promete una experiencia lectora que no defraudará a quienes saben de su maestría.

Porque Rosario es maestra en las aulas y fuera de ellas. Bien lo saben quienes la conocen en sus clases y la quisieron acompañar en la presentación en Canfranc del sábado. Bien lo saben quienes en alguna ocasión han recibido sus consejos, que son sobre todo generosidad, la de una segorbina que escribe por placer y comparte por devoción.