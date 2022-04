Simon Kuper: "Cruyff dejó de pensar en 1992 y se hizo menos interesante"

Simon Kuper escribe columnas generalistas en el Financial Times, pero durante muchos años su campo de acción periodístico fue el fútbol. De fútbol ha escrito varios libros. Pero se ha ido apartando. “Una de las razones es porque ya no se tiene acceso como antes a los protagonistas”, explica. En el FC Barcelona encontró una excepción. Le abrió las puertas en su propuesta de relatar cómo el club azulgrana edificó el fútbol moderno. Y ante las facilidades, recayó. “No solo me dieron acceso a todo lo que necesité, sino que además fueron muy amables”. Paradójicamente, en el proceso asistió al hundimiento financiero de la institución y el resultado fue ‘La complejidad del Barça: el ascenso y la caída del club que construyó el fútbol moderno’.

Kuper, nacido en Uganda hace 53 años de padres sudafricanos, que creció en Holanda admirando a Johan Cruyff y que se mueve por el mundo con pasaporte británico, estableció un vínculo sentimental con el club azulgrana precisamente por la figura del holandés volador. Y se decidió a estudiar su dimensión institucional a fondo. Por algo había ido viniendo a Barcelona durante 30 años. A su juicio, existen varios componentes que definen la complejidad del FC Barcelona. “Primero, está el modelo de juego, y si alguien se desvía o se interpreta que se desvía se genera mucho ruido. Luego está la representación del catalanismo, y este es un momento en que no está muy claro qué es el catalanismo. Y otra complejidad viene dada del hecho de que todas las relaciones profesionales en el club son también personales. Guardiola y Vilanova no eran solo colegas, sino amigos. Lo mismo entre Cruyff y Rexach. O Laporta y Rosell”, señala durante un encuentro con este diario en la oficina de su editorial en Barcelona. "El secreto del futbol son los salarios. Y creo que será difícil para el Barça estar pronto en el grupo de los clubs de élite" Simon Kuper, periodista y escritor Se ha percatado Kuper que “la obsesión por lo que pasa cada día dentro del club es bastante única” en Barcelona. No ve un caso igual en el mundo. “A los aficionados del Madrid o del United les interesa mucho su club, claro, pero no tienen el mismo tipo de controversias. Tenéis cariño pero a la vez discusiones cada uno de los días. Creo que es porque se trata de una ciudad pequeña y el Barça es su principal historia. Todo el mundo conoce a alguien en el club. A directivos, exdirectivos, empleados, exjugadores, periodistas… Todo el mundo se cuenta cosas. El club es una idea y las supuestas traiciones a esa idea está en la base de esas discusiones”, reflexiona. Kuper se muestra escéptico de que la recuperación de la entidad, frágil económicamente, vaya a ser rápida. “El secreto del futbol son los salarios. Y creo que será difícil para el Barça estar pronto en el grupo de los clubs de élite. El dinero lo explica todo en el fútbol. Ahora mismo el Barça se plantea adquirir solo aquellos futbolistas que se pueda permitir mientras que el Madrid y el City piensan en fichar a los mejores. Además, los tipos de interés van a crecer, con lo que la deuda va a ser más cara. Esas limitaciones son fundamentales”. "Todo viene de Cruyff" Johan Cruyff, que este lunes cumpliría 75 años, aparece como figura nuclear en el libro de Kuper. “Todo viene de Cruyff. La idea viene de él. Guardiola y Xavi son sus hijos. Guardiola es mejor entrenador de lo que era Cruyff. Pero él inventó lo que Guardiola luego renovó y perfeccionó. Cruyff cambió el club. No creo que Guardiola lo cambiara”. Aun así, pese a este reconocimiento indiscutible, pese a su adoración infantil hacia él, Kuper acabó teniendo una mala relación con el técnico holandés hasta el punto de que renunció a volver a entrevistarle. “Cruyff se fue haciendo menos interesante. Dejó de pensar en 1992. Y cuando abandonó el Barça en 1996 se convirtió en un hombre mayor. Guardiola siempre está evolucionando mientras que Cruyff paró de pensar muchos años atrás”. Figura compleja, como el mismo club. Todo ello está en el libro. LIBROS SOBRE EL DECLIVE DEL BARCELONA DE LOS ÚLTIMOS AÑOS 'De la gloria al infierno' En la primavera de 2020, Sique Rodríguez, Adrià Soldevila y Sergi Escudero destaparon en los micrófonos de la cadena SER Catalunya el 'Barçagate'. En el libro 'De la gloria al infierno', uno de los casos más controvertidos del mandato de Josep Maria Bartomeu es uno de los muchos elementos que conforman lo que definen como la "desintegración del Barça" que en 2015 levantó la Liga, la Liga de Campeones y la Copa del Rey. Los autores dividen la obra en tres derivas -deportiva, económica e institucional- y, además de ampliar detalles de los sucedido bajo el gobierno de Bartomeu, desgranan el primer año de Joan Laporta como presidente. "Más allá de un repaso a lo que ha pasado, hemos querido profundizar en algunos detalles más que sirven de ejemplo de lo que ha sucedido", desvela Escudero, periodista que sigue la actualidad del FC Barcelona para la Agencia EFE. Una de estas historias que suceden entre bambalinas tiene a Leo Messi como protagonista, relata Escudero: "Un día unos directivos del Barcelona estaban en un supermercado y, de repente, vieron un anuncio gigante de Messi con Budweiser (la marca de cerveza). Se pusieron las manos en la cabeza porque los jugadores del Barça pueden tener los contratos con las marcas que quieran, pero los patrocinadores del club tienen derecho de tanteo para igualar la oferta de marcas de la competencia". Según los autores, Messi no avisó al club del acuerdo cerrado con la marca de cerveza, lo que provocó el enfado del jefe de los servicios jurídicos del club, hasta el punto de quererlo denunciar. "Bartomeu le paró los pies", apunta Escudero 'El llegat enverinat de Bartomeu' Además de ser una las voces de las retransmisiones de los partidos del Barça en la emisora RAC1, Marta Ramon es una apasionada de las series de televisión, algo que se nota desde la primera página del libro 'El llegat enverinat de Bartomeu'. Cada uno de los diez capítulos del libro lo encabeza una cita de uno de los protagonistas que han tenido algún papel en la historia reciente del Barcelona que, según la autora, se podría asemejar -"salvando las distancias", puntualiza- a la serie 'Los Soprano'. "Me parecía interesante novelar un poco el libro porque creía que todo lo que había pasado en el Barça era carne de serie", señala Ramon, quien opina que en los últimos años el periodismo quizá se equivocó "poniendo el foco" en el balón. Porque, según argumenta, si algo demuestra el mandato de Bartomeu es que también es importante fiscalizar el gobierno de la entidad. "Siempre hay la creencia de que el balón lo aguanta todo, pero es una creencia que es falsa y al final se acaba demostrando que forma parte de un todo", añade.