El festival Mar de Sons, que se celebrará en Benicàssim los días 30 de junio y 1 y 2 de julio, ha presentado en sociedad su cartel por días, que recoge un plantel de artistas de lo más variado y con primeros nombres de la escena musical en español, lo que lo convierte en una de las citas más espectaculares para este verano. Entre los grandes nombres destacan los de Sebastián Yatra, que inaugurará el encuentro el jueves 30 de junio, Melendi y Coque Malla, que actuarán el viernes 1 de julio, y Taburete y Maldita Nerea, que encabezan el cartel del último día.

El jueves, además de Yatra, los asistentes a Mar de Sons podrán disfrutar de la música en directo de Ana Mena y Juan Magán. Asimismo, para ese día están previstas las actuaciones de Vitala, Adry Bass, Font, Elias Posh y Mr. Qyu.

El viernes, además de Melendi y Coque Malla, Mar de Sons contará con el espectáculo de Mario Vaquerizo, además de las actuaciones de Cepeda, Varry Brava, Barce, Ardiya, Blackpanda, Valiente Bosque, David Villanueva y Paul Treef. Por último, el sábado, además de Taburete y Maldita Nerea, el cartel de Mar de Sons incluye los nombres de Dj Nano, Pignoise, Bombai, Fonsi Nieto, Sandra Groove, Generación Z, Vitala, Adry Bass, Ernest Dazh y Q Sade.

Una «fiesta continua»

En total, más de 30 solistas y grupos convertirán el recinto de festivales de Benicàssim en una «fiesta continua», como afirma el conocido locutor de radio musical y presentador de televisión Tony Aguilar, que además es el director artístico y presentador del festival. Aguilar remarca la gran variedad de artistas que conforman el cartel de este año, que cuenta con algunos de los nombres más destacados de la música en español, y que se conjuga con una larga lista de pinchadiscos que amenizarán con sus ritmos los tres días festivaleros.

Los asistentes a Mar de Sons pueden optar por entradas diarias, para cada día, en las que se podrán ver a unos diez grupos en cada jornada, o por un abono para poder disfrutar de la totalidad del festival. Para adquirir las entradas de los diferentes días, o el bono combinado de dos días o de tres, pueden comprarse en la página www.mardesons.com.

Además, este año Mar de Sons ha lanzado la experiencia VIP, una entrada especial, tanto para un día como para el abono de las tres jornadas, con la que los asistentes tendrán acceso a las pre-parties que se celebrarán en las discotecas Buddha y Casablanca, de Benicàssim, y a la fiesta de cierre del festival que se celebrará el 3 de julio.

Carácter singular

Mar de Sons es un festival organizado por MiTA, Music is The Answer, promotora que ha desarrollado las dos ediciones anteriores con gran éxito de público. El gerente de MiTA, Javi Sánchez, destaca el carácter singular de la edición de este 2022, en la que los asistentes van a poder vibrar después de la pandemia con un cartel pensado «para que la gente se lo pase fenomenal y no pare de bailar ni un solo momento».