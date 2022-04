Doro Pesch: "En otra vida quizá logre formar una gran familia, pero en esta solo tengo tiempo para el rock"

Doro irradia energía incluso desde el otro lado del teléfono. Tiene 57 años y 40 de ellos los ha pasado encima del escenario, pero asegura que se siente todavía como aquella joven de 16 que empezó a cantar influenciada por los grandes del glam rock de los setenta (T. Rex, Sweet, Slade). Y, la verdad, bastan apenas un par de minutos para darse cuenta de que, lejos del topicazo, lo que dice es cierto. Porque la alemana, hoy reconocida mundialmente como la ‘Reina del Metal’, es arrolladora sobre el escenario, pero también en el trato personal. Si hay algo que nadie puede dudar tras hablar con ella es que desprende auténtica pasión por lo que hace, por la música a la que ha consagrado su vida, y, muy especialmente, por sus fans. Ellos, dice, son su vida, su familia, el motor de su existencia. De ahí que no escatime en esfuerzos, en conciertos, en viajes, en giras..., lo que haga falta si se trata de sus seguidores (o de los de Warlock, la banda que le puso en el mapa y que ha acabado devorada por su carismática frontman). Y más si se trata de su público en España, un país que le ha dejado huella en cada una de sus múltiples visitas. Por eso se muestra deseosa de que llegue ya el fin de semana del 24 y 25 de junio, fechas en las que tendrá lugar la primera edición del Rock Imperium Festival de Cartagena. Allí estará junta a toda su banda –y un puñado de viejos amigos, como Scorpions y Whitesnake– para convertir a la ciudad portuaria durante unas cuantas horas en la capital del metal europeo.

Creo que le pillamos en plena gira...

Sí. Bueno, realmente la gira como tal comienza en mayo, pero hasta ahora hemos estado bastante atareados entre actuaciones en diferentes festivales y eventos. ¡Y trabajando en el nuevo disco! Grabando en el estudio y preparándonos también para lo que se viene.

Prácticamente no ha parado de dar conciertos en los últimos… 40 años.

[Ríe] ¡Sí, sí! Y en esas seguimos, como siempre.

Por suerte para sus fans... Este verano, por cierto, visitará España para ofrecer un par de actuaciones, una de ellas en el Rock Imperium Fest de Cartagena. El público español siempre le ha recibido con cariño, ¿no?

¡Desde luego! ¿Sabes? Cuando voy a España me siento como si volviera a casa. ¡Me encanta girar por vuestro país! Por muchas razones, además: por espíritu y la energía de la gente, por su cercanía y su amor por el metal... El público allí es realmente apasionado, y yo eso es algo que valoro mucho. De hecho, fíjate: todavía recuerdo mis primeras visitas, a principios de los 80. La conexión con los fans fue inmediata y muy profunda; jamás lo olvidaré. Cada festival, cada concierto e incluso cada canción que he cantado allí tienen un sitio en mi memoria.

Muchos de esos fans –en España, pero también en prácticamente todos los países del mundo por los que ha pasado– se refieren a usted como la ‘Reina del Metal’ [Metal Queen]. ¿Se encuentra a gusto con ese ‘cargo’?

[Risas] ¡Pero si yo soy una persona muy normal! Simplemente me encanta la música y hago canciones, nada más. Por eso, a veces, cuando te digo cosas así es algo... abrumador. Pero, obviamente, es maravilloso sentir el cariño del público. Me encanta que la gente me diga cosas bonitas como que les gusta una de mis canciones, un disco o que han disfrutado con uno de mis shows; de hecho, lo mejor de dedicarte a esto es sentir que tengo algo que puede hacer feliz a algunas personas, a los fans. Es más: con los años he entendido que esa es mi misión: conseguir con mi música que la gente que está al otro lado se sienta mejor. Me emociona pensar en que, durante la hora y media o dos horas que dura el concierto, quienes acuden a vernos van a olvidar todas sus preocupaciones, todos sus problemas; cuando Doro está en el escenario, solo importa el rock. Y eso es lo más importante: hacer feliz a los fans; lo que yo sea o deje de ser, reina o no, me da igual.

A todos ellos les hizo un regalo en 2020: Brickwall, un single que se presentó como un adelanto del que será su próximo trabajo. Antes ha dicho que está trabajando en ello... ¿Qué nos puede decir sobre el nuevo álbum de Doro?

¡Que tenemos ya casi todas las canciones listas! Una de las que más me gustan es All for animals, cuyo título lo dice todo: me encantan los animales [en más de una ocasión, Doro ha reconocido que ya no come carne y que solo usa cuero sintético en sus vestuarios] y creo que este tema es... ¡celestial! Pero también hay muchas canciones realmente heavys, muy rápidas; creemos que pueden ser grandes himnos para el directo. Además... ¡suenan genial! Todavía estamos trabajando en el disco y esperamos que esté listo para principios del próximo año, pero estoy muy emocionada con este proyecto. Por otro lado, el azar ha querido que vaya a estar listo para mi cuadragésimo aniversario en el mundo de la música, con lo que es genial: ¡haremos shows especiales para celebrarlo!

No hay muchos que logren mantenerse tanto tiempo en pie en una industria como esta...

Y, sin embargo, ¡parece que fue ayer cuando empecé! De hecho, cuando me subo a un escenario, todavía me siento como cuando tenía 16 [a esa edad se unió a su primera banda, Snakebite]. En fin, el tiempo vuela...

Por cierto, en más de una ocasión ha reconocido que ha dedicado su vida entera a la música, lo que le ha obligado a renunciar a un montón de cosas y hacer grandes sacrificios. ¿Ha merecido la pena?

¡Por supuesto! Es más: cada día estoy más feliz de haber tomado esa decisión. Porque los fans son lo más importante que tengo. El cariño que me dan, la pasión con la que reciben nuestra música... Hacen que cada paso que damos, que cada show que ofrecemos, sea especial. Por eso los dos últimos años han sido especialmente duros, con todo lo que el coronavirus ha conllevado para las bandas y la música en directo. Pero ahora estamos preparados para volver a echarnos a la carrera y hacer lo que más nos gusta, que es tocar nuestras canciones ante la gente. Así que no, definitivamente no me arrepiento. Quizá en otra vida logre formar una gran familia, con seis o siete hijos [Risas], pero, en esta, solo tengo tiempo para el rock, y ellos, los fans, son mi familia.

No solo ellos han recibido su dedicación (y su música) con cariño, también lo ha hecho la crítica especializada, y casi desde el primer momento (desde los tiempos de Warlock). De ahí que se vaya a presentar en el Rock Imperium como una de las cabezas de cartel. Sus compatriotas Scorpions también figuran en lo más alto de la convocatoria.

¡Hemos tocado juntos muchas veces! Pero nunca se me olvidará el Monsters of Rock Festival de 1986: era la primera vez que actuaba en un evento así, y la verdad es que entonces no tenía ni idea de cómo iban las cosas. Piensa que entonces no había Internet para informarte, no había teléfonos móviles para llamar a alguien que ya hubiera estado en ediciones anteriores... Así que me dije: «Ok, pues voy, canto y ya está» [Risas]. Pero Scorpions eran los cabezas de cartel de aquel año, con lo que nos encontramos con un escenario enorme, más grande que cualquiera en el que hubiéramos estado, y, sobre todo, con una gran multitud de gente esperando a nuestro concierto. Fue una gran experiencia.

Luego hemos coincidido [ella con su banda y Scorpions] en muchas otras ocasiones, en incluso tenemos alguna canción juntos. ¡Igual que con Whitesnake! Otra banda genial de aquella época con la que también nos reencontraremos en Cartagena. Les he visto varias veces en directo y son maravillosos: soy una gran fan, ¡y son una gran influencia para mí! La verdad es que es un orgullo poder tocar el mismo día que Scorpions y David Coverdale [vocalista de Whitesnake]; es un sueño hecho realidad.

Su país siempre ha sido referente en el campo del rock en Europa, aunque en España es una escena a la que le cuesta levantar la cabeza… ¿Por qué cree que es así? ¿En Alemania se cuida especialmente el heavy metal?

¡Sí! Hemos tenido la suerte de que siempre, desde hace años, las grandes bandas de Estados Unidos han venido a nuestro país a tocar, y en muchos casos hemos tenido la oportunidad de compartir escenario con ellos. Quizá eso motivara a muchos jóvenes y quizá por eso en las últimas décadas han salido muchos grupos importantes de metal en Alemania, pero no sabría decirte si hay algo más...

Y si le preguntamos por grupos o músicos españoles, ¿se le viene alguno a la mente?

¡Sí, claro! He tocado muchas veces con Mägo de Oz, por ejemplo. Además, tenemos una canción juntos: una versión de Man on the Silver Mountain, de Rainbow. Fue una gran colaboración, nunca lo olvidaré. Y, bueno, por supuesto, Barón Rojo, que fue una de las grandes bandas de metal español de los ochenta. De hecho, me invitaron a cantar en su último concierto, en diciembre, pero no pude ir por culpa del coronavirus; fue una auténtica pena... En fin, ¡que hay muchos y muy buenos grupos en vuestro país!

No podemos despedirnos sin preguntarle por el concierto que va a ofrecer en Cartagena. Antes nos decía que ya tenía prácticamente todas las canciones de su nuevo disco terminadas, ¿sonará alguna en el Rock Imperium?

¡Oh! Ya veremos, ya veremos... [Risas] Tenemos que verlo. Es algo en lo que estamos pensando (incluir algún tema nuevo en el set list), pero aún no estoy segura.

Entonces, cuéntenos: ¿Qué pueden esperar los fans de la Región de su actuación en el parque de El Batel?

¡Grandes canciones, por supuesto! ¡Nuestros mejores temas! Ya te he dicho que disfruto mucho de los fans españoles: me encanta cómo se entregan, cómo cantan las canciones, cómo gritan... Es impresionante. Así que vamos a darles los éxitos que quieren escuchar, porque disfruto mucho involucrando al público en mis conciertos. ¡Estoy deseando que llegue el día!