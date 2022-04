Ocho serán las actuaciones de la nueva edición del ciclo Singin’ in the Cave de la Vall d’Uixó. Anni B Sweet & Íñigo Bregel (Los Estanques), Pol Batlle & Rita Payés, Sheila Blanco, Anna Colom, Anna Ferrer y Karla Silva & Richie Ferrer se suman al dúo mexicano Daniel, me estás matando y a la cantautora madrileña María de la Flor, los dos primeros nombres desvelados por la organización a principios de año. Todos ellos se subirán a la barca para cantar en acústico puro en la sala de los Murciélagos, desde una barca, en el interior de les Coves de Sant Josep.

Como gran novedad este año, la cita amplía su rango de sus fechas, iniciándose en mayo y concluyendo en septiembre. Será el 27 de mayo cuando empiece esta séptima edición con la actuación de Pol Batlle & Rita Payés, dos músicos de dilatada trayectoria, pese a su juventud. Payés protagonizó uno de los momentos estelares de la última gala de los premios Goya, con su colaboración con C. Tangana en la canción Te venero. Junio será el mes con mayor número de actuaciones: las de tres grandes voces femeninas que inician andadura (Anna Ferrer, Anna Colom y María de la Flor) y otra voz mucho más consagrada, como la de Anni B Sweet, que presentará, junto a Íñigo Bregel, la singular unión de la cantante y compositora andaluza con el grupo Los Estanques. El bolero glam de los mexicanos Daniel, me estás matando; la singular voz jazzística de la venezolana Karla Silva y la recuperación de las poetas del 27, a quienes canta Sheila Blanco, completan el cartel de esta edición que vuelve a sumar estilos e instrumentaciones diferentes, desde la música flamenca al folk pasando por el pop rock, el jazz o también el bolero. Entradas A partir de este 28 de abril ya estarán disponibles las entradas para los ocho conciertos, que tienen un precio de entre 30 y 35 euros. A través de la web www.covesdesantjosep.es se pueden adquirir las mismas. Cabe destacar que el Ayuntamiento de la Vall d’Uixó está trabajando en la renovación, refuerzo y diversificación de la oferta turística del municipio, especialmente de les Coves de Sant Josep, desde criterios sostenibles e inclusivos. En este sentido, el Singin’ in the Cave, que se viene celebrando ininterrumpidamente cada año desde el pasado 2016, ha evidenciado ser un proyecto que encaja a la perfección en dichos objetivos. El certamen es una idea original de la empresa luzazul y está organizado por Coves de Sant Josep, cuenta con el patrocinio del Ajuntament de la Vall d’Uixó y la colaboración de Turisme Comunitat Valenciana, a través de su marca Mediterranew Musix, y de la Diputación de Castellón.