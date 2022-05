Hace unos años, Michael Connelly (Philadelphia, 1956) fue a ver un partido de béisbol. El azar quiso que conociera a un abogado que le contó que trabajaba desde su coche, explica por videoconferencia desde su casa de Los Ángeles. De ahí surgió la idea de crear a Mickey Haller, abogado defensor que convierte su Lincoln Town Car en su oficina legal móvil. El escritor moldeó con él saga propia y ahora, encarnado por Manuel Garcia-Rulfo, protagoniza serie televisiva producida por David E. Kelley ('Big little lies', 'The undoing'), recién estrenada en Netflix. Con el título de ‘El abogado del Lincoln’, adapta 'El veredicto', segunda novela de la saga, publicada en 2008 y reeditada para la ocasión por AdN.

Ello ha llevado a la editorial a aplazar hasta noviembre el lanzamiento de ‘Las horas oscuras’, nuevo caso de su célebre y veterano policía Harry Bosch, que inicialmente tenía previsto para estas fechas. Connelly, que fue periodista de sucesos antes de escribir ‘thrillers’ de éxito, siempre se basa en historias reales. "Hablo con abogados, detectives, agentes de policía… y suelen ser el punto de partida de muchas de las historias que cuento. En ‘El veredicto’ parto de un hecho poco conocido sobre un juicio en el que el acusado salió declarado no culpable y luego fue asesinado en la calle -explica-. Fue el germen para esta trama donde ves que a veces la justicia no tiene lugar en el tribunal sino en la calle, donde ves los fallos del sistema judicial y que existen tribunales y justicia paralelas".

"Yo no me fío del sistema judicial actual -confiesa Connelly-. No funciona bien, hay mucha corrupción. Una de las peores cosas que pueden pasarte es caer en él porque el dinero es la clave. El trato que recibas depende de si tienes o no dinero para un buen abogado que te defienda. Los libros de Haller exploran esas grietas por las que se cuela el sistema".

En ‘El veredicto’, y en la serie, a Mickey Haller un juez le dice que ha heredado los casos de un colega asesinado, Jerry Vincent; uno es el de Walter Elliot, magnate de Hollywood acusado de matar a su esposa y al amante de esta. También ‘Las horas oscuras’ parte de una conversación real con un policía. "Me habló de lo poco frecuente que es que dos depredadores de perfil psicológico similar trabajen juntos. Aquí son dos violadores sádicos", avanza. En el libro los llama Hombres de Medianoche y a ellos se enfrentará la policía Renée Ballard (otra cabeza de cartel en las novelas negras de Connelly) junto a su personaje estrella, Harry Bosch. De hecho, este también coprotagoniza ‘El veredicto’ junto a Haller (son medio hermanos por parte de padre), pero no ‘El abogado del Lincoln’, avisa el escritor estadounidense: la nueva serie televisiva de Haller es en Netflix y la de Bosch, interpretada por Titus Welliver, acaba de estrenar ya la séptima temporada en Prime Video. "Al ser estudios distintos ahora no conectan, pero no sé si en el futuro se podrá negociar", dice no demasiado convencido.

Connelly, que ha vendido más de 80 millones de ejemplares de sus libros en 44 países, quien opina que "no hay una receta mágica para el éxito". En su caso, lo atribuye a "una suerte enorme, algo de talento para contar historias, trabajar muchísimo y tener un buen equipo que te apoye y logre que tus personajes vayan de boca en boca y que puedas hacer también guiones de tele y cine". Recordar que la primera novela de la serie Haller fue adaptada al cine en 2011 con Matthew McConaughey como protagonista ('El inocente').

"Tengo la vista fija en Ucrania y me preocupa ver mi país más dividido de lo que nunca lo he visto"

Hace cuatro años se mostraba en este mismo diario muy preocupado por la deriva de Donald Trump y por el cambio climático. “Hoy sigo preocupado por ello, pero como el resto del mundo, tengo la vista fija en Ucrania. Me preocupa qué va a pasar y por qué Putin y Rusia han sentido la necesidad de hacer lo que hacen. A través de mis personajes vuelco mis preocupaciones en mis libros. Y veo a mi país más dividido de lo que lo he visto en toda mi vida. Es imposible no preocuparse al ver a dos bandos cada vez más separados. Con una derecha muy conservadora y una izquierda muy liberal y sin posibilidad de reconciliación", lamenta.

"En internet se cuelan muchísimas mentiras. Necesitamos más pensamiento crítico"

Haller inicia la novela diciendo "Todo el mundo miente. Los policías mienten. Los abogados mienten. Los testigos mienten. Las víctimas mienten. Un juicio es un concurso de mentiras", pero, "hasta los mejores mentirosos se delatan", añade. "La clave del libro es que todo el mundo miente. Y Haller debe trabajar en medio de ese bosque de mentiras y buscar la verdad, una tarea noble". Pero hoy, continúa Connelly, internet nos ofrece muchísima información y se cuelan muchísimas mentiras e incorrecciones. Y la gente no lo contrasta y se lo cree todo si encaja en su forma de ver el mundo. Necesitamos más pensamiento crítico para analizar con una lupa más estricta lo que nos llega a través de la pantalla del ordenador".

Opina también el autor de ‘Sesión nocturna’ que no cree que las series puedan matar al cine. "Si la gente no va al cine es porque este no responde a lo que la gente quiere ver. Es el propio cine que se está cargando el cine porque, al menos en mi país, solo ofrece películas de presupuestos desorbitantes de superhéroes. Y la gente también quiere narraciones de personajes normales. Una serie me permite desarrollar bien una historia en más tiempo, puedo tener 10 horas para contarla. Es un medio ideal para hacerlo”, concluye antes de prometer un nuevo y futuro protagonista para sus novelas.