El rugido del icónico león que da garra al festival internacional reggae Rototom Sunsplash regresa a Benicàssim, envolviendo la experiencia global que, más allá de lo musical, marca edición tras edición el aterrizaje del certamen.

Dos años de silencio obligado por la situación sanitaria se rompen ahora -del 16 al 22 de agosto de 2022- con los cerca de 80 artistas de 20 países que construyen, y completan, un “cartel increíble para una edición espectacular”, augura el director del Rototom, Filippo Giunta. La espera ha servido, dice, para no “traicionar” ni la fórmula ni la filosofía del evento. Tampoco las expectativas de un público, que hasta la fecha rebasa ya las 50 nacionalidades, “que nos ha dado confianza hasta que llegara el momento”. Y todo, para “poder hacer un festival como lo que es Rototom”, ratifica Giunta.

Y aquí, en lo estrictamente musical, empieza el despegue. Lo hace con Burning Spear (Winston Rodney), el cantante jamaicano de roots reggae por excelencia “y que todo el mundo quiere ver una vez en la vida”, nutriendo con su esperado regreso a los escenarios una prometedora puesta en escena marcadamente roots. Porque sí, el cartel transita (y mucho) por el reggae de raíz más místico representado por el propio Spear, junto a otros platos fuertes del género como Luciano, Black Uhuru, The Abyssinians, Max Romeo, Clinton Fearon o Sly Dunbar and The Revolutionaries; pero se ramifica también hacia el reggae actual de los Marley (Damian ‘Jr. Gong’ yJulian), Morgan Heritage o Alborosie; pasando por la apertura al afrobeats que dirige Davido y un abanico musical diverso, como el festival en sí mismo, donde no faltan el ska (The Skatalites), el dub (O.B.F), el dancehall (Sean Paul), el hip hop (Mala Rodríguez) o la cumbia (La Dame Blanche). Tampoco los homenajes a leyendas del reggae que apagaron su voz durante la pandemia.

Así, esta “parada de estrellas” del Rototom 2022 será testigo de primera línea del regreso de Burning Spear, uno de los artistas más influyentes del reggae, leyenda viva del género y merecidamente encumbrado al podio de la música jamaicana junto a Bob Marley y Dennis Brown. El de Benicàssim será un espectáculo exclusivo en España. En 2016 anunció su retirada y pocos esperaban poder disfrutar de su directo. El reencuentro de Burning Spear con el público escenificado en Rototom define la singularidad de la edición. Plasma la esperanzadora bocanada de aire fresco que este tipo de giros inesperados, pero curtidos a base de tesón, y capaces de virar el rumbo de las cosas, aportan a un macroevento músico-social como el Sunsplash. “Tenemos muchas ilusiones. La apuesta por el cartel ha sido fuerte, muy fuerte, y el resultado musical es la mejor base para el resto de la experiencia Rototom que podemos ofrecer”, añade Giunta.

Dinastía Marley

Se rompe el silencio. Y el leonino rugido de raíz ocupa posiciones. Los exponentes de la dinastía Marley, los hijos de Bob Damian ‘Jr. Gong’ Marley y Julian Marley (junto a The Uprising), el único miembro del clan nacido en Inglaterra y que se ha mantenido fiel al compromiso de su padre con el reggae roots rock fundacional, se suman a esta edición del reencuentro. Sobre ella gira también Davido, exponente del afrobeats y que guía al festival en esta inmersión musical ‘de Nigeria para el mundo’. Bailable. Mucho. Y agitante. Tanto como la contagiosa propuesta sonora de Sean Paul. El de Kingston, uno de los artistas de dancehall con mayor posicionamiento comercial, ha logrado un éxito internacional prácticamente inédito desde Bob Marley.

El italiano Alborosie, fiel al festival desde sus inicios; junto al reggae ecléctico de los jamaicanos pluriganadores de premios Grammy Morgan Heritage, dan paso al desfile roots. El que protagonizan la inconfundible voz y encendidas letras de protesta de Max Romeo (& The Charmax Band); el mensajero rasta Luciano; los veteranos Black Uhuru (‘libertad’, en suajili), promotores del cambio del sonido del roots reggae, por primera vez en Rototom; The Abyssinians y Clinton Fearon, ex bajista y covocalista de The Gladiators, acompañado por la banda Riddim Source.

Destacan también en el cartel los tributos a leyendas de reggae recientemente fallecidas. Sly Dunbar and The Revolutionaries ofrecerá un show exclusivo, con fecha única en Europa, dedicado a Robbie Shakespeare, la otra mitad del Sly & Robbie, que murió en diciembre, y a Tabby & Bunny, del trío armónico Mighty Diamonds, fallecidos este año. Para su edición de 2022, Rototom Sunsplash presenta un espectáculo único de homenaje, en el que participa el compañero de Robbie, Sly Dunbar, acompañado por integrantes del legendario grupo de estudio The Revolutionaries. Sly, a la batería, estará rodeado de célebres músicos de la era del estudio Channel One y del sello Taxi: Earl ‘Chinna’ Smith en la guitarra principal, Rad ‘Dougie’ Bryan en la guitarra rítmica, Lloyd Parks en el bajo, Franklyn ‘Bubbler’ Waul y Lenky Marsden en los teclados, Dean Frazer en el saxofón, Everol ‘Sting’ Wray en la trompeta, junto con Peter Gayle de Taxi Gang en la voz. “Es un dream team. Una oportunidad única de ver en el mismo escenario a los mejores músicos de Jamaica”, apuntan desde la organización

En 2020, la escena de la música jamaicana perdió también a Frederick Toots Hibbert, creador de éxitos en las épocas del ska, el rocksteady y el reggae, récord de singles número uno en Jamaica y figura clave en la cultura popular de la isla caribeña. Su antigua banda, con músicos de estudio originales de los Maytals, como Jackie Jackson y Paul Douglas, rendirá homenaje a su líder bajo su nuevo nombre de O'Bessa. El Rototom tendrá en We remember Toots, toda una celebración de la extraordinaria carrera de Toots, uno de sus puntos álgidos de la edición.

El abanico rítmico del Sunsplash se agita con The Skatalites, con una nueva generación de virtuosos músicos al frente de una formación que mantiene el nombre original de los máximos emisores del ska de principios de los 60 y piedra angular de este estilo. A esta diversidad sonora contribuyen también Natiruts, impulsores del reggae moderno y todo un fenómeno de masas en Brasil; así como otra de las artistas más esperadas: la marfileña-maliense Fatoumata Diawara, capaz de combinar con acierto la instrumentación tradicional de Mali con el espíritu y el aplomo de leyendas clásicas del jazz del siglo XX como Nina Simone.

Mala Rodríguez

Huyendo de los cánones estrictos del reggae emerge Mala Rodríguez, uno de los nombres más importantes del rap español que pone de manifiesto, en su salto al cartel del Rototom, la conversación cada vez más global entre el reggae y el dancehall con el hip hop y sus formas afines. El hip hop es también la brújula sonora del dúo francés L'Entourloop, otro exponente de la apertura musical del festival, al que regresa el reggae con sabores a hip hop y dub del dúo navarro Iseo&Dodosound.

El sound system y estudio de producción francés O.B.F., especializado en la música de influencia jamaicana de vanguardia con guiños al dub más potente inspirado en el Reino Unido y el dancehall clásico, traerá al Rototom 2022 un espectáculo especial, y diferente, junto a Belen Natalí, Sr Wilson, Charlie P y Junior Roy.

La joven artista jamaicana, representante de la nueva escena reggae Hempress Sativa; Africa Unite, celebrando su 40 aniversario; el tándem ítalo-madrileño formado por Mellow Mood ft Emeterians; el también madrileño Morodo, junto a Okoumé Lions, o la fiesta alentada por la barcelonesa Balkan Paradise Orchestra, que arroparán Tribade, Maruja Limón y Travis Birds, darán pulso también a la edición 2022.

La escena puramente dub también rugirá, con el guiño al roots, en la mayor pista dedicada al género en la península, que emerge bajo el híbrido de 24 scoops de GreenLight y Watts Attack, con artistas como el tridente británico Aba Shanti-I, Channel One o Iration Steppas.

En el territorio dancehall, Rototom confirma a los referentes de este estilo: los jamaicanos Jazzy T y Freddie Krueger; a Seani B de BBC 1Extra, English Fire y el colectivo Shabba Party desde Reino Unido, y a los alemanes Warrior Sound y Jugglerz; junto a nombres emergentes como la española Dj Alicia o el ugandes Ratigan Era. Los jamaicanos Code Red, ganadores del último World Clash, junto a la apertura al grime y hip hop con la artista inglesa Lady Leshurr; las clases en vivo de un equipo de bailarines internacional -con la participación especial de Irie Queen- o el 20 aniversario de los madrileños Unity Sound alientan esta ingente propuesta musical para la edición 2022.