El festival Mar de Sons, que se celebrará en Benicàssim los días 30 de junio y 1 y 2 de julio, ha anunciado la actuación del cantante cordobés Antonio José con el que cierra su cartel “más ambicioso hasta la fecha, que se compone de una treintena de solistas, grupos y dj's repartidos en tres escenarios, y que ofrecerán más de 30 horas de música y diversión por un abono de 65 euros”, según ha destacado el director artístico y presentador del festival, Tony Aguilar.

La actuación de Antonio José será el viernes 1 de julio, dentro de su«Tour Fénix», en el que presentará su último álbum, Fénix.

Aguilar ha resaltado que Antonio José es uno de los artistas españoles con mayor proyección internacional y que «Tour Fénix» representa un show “único y espectacular, en el que el artista y su banda repasan sus grandes éxitos de sus años de carrera”. Con este nuevo proyecto musical Antonio José aspira a ampliar el impacto de una trayectoria que cuenta ya con 15 certificaciones de oro y 10 de platino, 1.3 billones de streams de sus canciones y videoclips, y en el que suma además colaboraciones internacionales con artistas como Alejandro Fernández, Morat, Andrés Cepeda o Sanluis, entre otros muchos iconos de la música en sus respectivos países.

Trayectoria

Además, con el lanzamiento en noviembre de su álbum “Tour Fenix”, Antonio José alcanzó el top de las listas de ventas físicas y digitales, y se situó como tendencia mundial en Twitter (top 30 global) y YouTube Trends mundial (Top 20 Global), de manera muy relevante en España, México, Andina y Cono Sur. Antonio José, ganador de la tercera edición del concurso de televisión La Voz, en 2015, había representado a España diez años antes en el Festival de la Canción de Eurovisión Junior, en 2005, con la canción Te traigo flores, con la que obtuvo la segunda posición.

El artista cordobés comienza ahora su gira por España #tourfénix, con más de 20 fechas, entre las que se encuentra Benicàssim a través del Festival Mar de Sons, y se encuentra preparando su próximo proyecto musical, además de seguir recibiendo estos meses galardones a su trayectoria como la Bandera de Andalucía de la Junta de Andalucía como “cordobés con proyección profesional internacional”, o un nuevo Premio Dial, que suma ya a los otros cuatro que ha recibido por este medio de comunicación.

El cartel

Con la incorporación de Antonio José, Mar de Sons refuerza todavía más su cartel para la edición de este año, que cuenta con artistas como Sebastián Yatra, que inaugurará el encuentro el jueves 30 de junio, Melendi y Coque Malla, que actuarán el viernes 1 de julio, y Taburete y Maldita Nerea, que encabezan el cartel del último día, el sábado 2 de julio.

El jueves, además de Yatra, los asistentes a Mar de Sons podrán disfrutar de la música en directo de Ana Mena y Juan Magán. Asimismo, para ese día están previstas las actuaciones de Vitala, Adry Bass, Font, Elias Posh y Mr. Qyu.

El viernes, además de Melendi y Coque Malla, Mar de Sons contará con el espectáculo de Mario Vaquerizo, además de las actuaciones de Cepeda, Varry Brava, Barce, Ardiya, Blackpanda, Valiente Bosque, David Villanueva y Paul Treef.

Por último, el sábado están previstas las actuaciones de Taburete, Maldita Nerea e India Martínez. Además incluye los nombres de Dj Nano, Pignoise, Bombai, Fonsi Nieto, Sandra Groove, Generación Z, Vitala, Adry Bass, Ernest Dazh y Q Sade.

DAVID OTERO Y BOMBAI, EN LA PRESENTACIÓN El director musical del Festival Mar de Sons, Tony Aguilar, presentará el cartel definitivo el próximo día 2 de junio, a las 19.00 horas en Villa Ana. El acto contará con la actuación gratuita, hasta completar aforo, de David Otero y Bombai. El artista madrileño David Otero, que ya estuvo en la pasada edición en Mar de Sons, cantará en acústico alguna de sus canciones y el grupo valenciano Bombai interpretará temas como Hawai, que “llenarán de buen rollo a los asistentes y supondrán un aperitivo a los intensos días de música y diversión que hemos preparado para este año”, según Tony Aguilar.

Una "fiesta continua"

En total, más de 31 solistas y grupos convertirán el recinto de festivales de Benicàssim en una “fiesta continua”, como ha afirmado el conocido locutor de radio musical y presentador de televisión Tony Aguilar. Aguilar ha remarcado la gran variedad de artistas que conforman el cartel de este año, que cuenta con algunos de los nombres más destacados de la música en español, y que se conjuga con una larga lista de dj's que amenizarán con sus ritmos los tres días festivaleros.

Los asistentes a Mar de Sons pueden optar por entradas individuales, para cada día, en las que se podrán ver a unos diez grupos en cada jornada, o por un abono para poder disfrutar de la totalidad del festival. Para adquirir las entradas de los diferentes días, o el bono combinado de dos días o de tres, pueden comprarse en la página https://www.mardesons.com/.

Mar de Sons es un festival organizado por MiTA, Music is The Answer, promotora que ha desarrollado las dos ediciones anteriores con gran éxito de público. El gerente de MiTA, Javi Sánchez, ha remarcado el carácter singular de la edición de 2022, en la que los asistentes van a poder vibrar después de la pandemia con un cartel pensado “para que la gente se lo pase fenomenal y no pare de bailar ni un solo momento”.