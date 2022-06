"La meta de tu música es que tú seas tus temas"

El músico vasco Fito Cabrales llega este sábado a Cáceres (recinto ferial 22.30 horas) acompañado de los Fitipaldis después de su éxito en San Mamés (Bilbao) con un concierto retransmitido por La 2 de Televisión Española. Su gira ‘Cada Vez Cadáver’ hace que durante dos horas y pico al público se le olvide la guerra, la pandemia y el recibo de la luz mientras escucha a este gran músico: el eterno ‘Soldadito marinero’ del rock nacional.

Para esta gira ‘Cada Vez cadáver’ ha vendido más de 300.000 entradas. ¿Se siente rey o bufón?

Bufón, siempre. No es que me sienta, es que tengo la certeza de serlo. Y con gran dignidad. Pero en ningún momento trato de realizar una comparación despectiva con un rey. Llega este sábado alguien a verme a Cáceres y tengo la capacidad de que durante dos horas y pico se le olvide la guerra, el virus, el recibo de la luz... ¿Hay algún trabajo mejor en el mundo?

Les acompañan Morgan como teloneros en sus conciertos. ¿Qué les aporta poder viajar con ellos?

Es una pasada ir con Morgan. Es una de las bandas más prometedoras que hay actualmente en España. Son músicos increíbles, hacen unos discos preciosos y tienen un directo mágico. La mayoría los va a conocer, pero los pocos que no les conozcan, les va a encantar.

¿Cuál es la meta cuando compone una canción? ¿Entra en juego también la presión de los grandes éxitos como ‘Soldadito marinero’, ‘Me equivocaría otra vez’, 'La casa por el tejado'...?

Explicarte a ti mismo, que tú seas tu obra, que seas tú tus temas. La presión por hacer canciones es común, no es algo mío. Todos los que escriben, o crean algo, intentan definirse, explicar qué piensan y sus emociones. Y eso es muy duro, no te vale cualquier cosa, pero cuando se consigue es la hostia. Intento hacer canciones con un solo objetivo, que es definirme a mí mismo. No sé por qué tengo esa necesidad, pero yo con la música necesito contarle a la gente dónde estoy, en el lado musical y en el personal. Es algo muy difícil.

Usted es cabeza de cartel en el rock español. Para muchos, un auténtico fuera de serie. ¿A quién tiene Fito en el pedestal musical?

Admiro a mucha gente, podría decir cualquier grupo de rock cuando yo era un chaval y vivía en Santander, Robe Iniesta, Joaquín Sabina, Quique González, Leiva, Dani Martín, a mi propia banda...

"A veces me cambiaría por cualquiera, como dice Sabina"

Habla de Robe, otro rockero mítico. Casi todos los que escuchaban a Platero y Tú igualmente lo gozaban con Extremoduro. ¿Siguen manteniendo parte de aquella buena relación que tanta hermandad y buena música generó?

Sí. De hecho lo veo de vez en cuando porque vivimos cerca y está más feliz que nunca. En la vida lo había visto así. Es un musicazo y se encuentra a gusto con su nueva banda. Espero que le vaya bien.

¿Es más feliz por lo que es o por lo que ha dejado de ser en la vida?

Por las dos cosas. Si echo un vistazo hacia atrás, te ves con una perspectiva que antes no tenías. Y a veces te ves gracioso y otras patético... Aunque está claro que no eres el mismo. Y yo estoy encantado del cambio. No se puede ser el mismo con 55 años que con 25. A no ser que seas muy, muy tonto.

¿Cuál es el sexto sentido que necesita Fito Cabrales para vivir?

La ilusión.

¿Por quién se cambiaría usted?

A veces por cualquiera como dice Sabina... En realidad estoy encantado con mi vida, pero alguna vez me gustaría ser un poco más anónimo. No me puedo quejar.