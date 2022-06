El festival internacional reggae Rototom Sunsplash, que celebrará su 27ª edición del 16 al 22 de agosto en Benicàssim bajo el lema We must change the world, aterriza con novedades en una de sus principales áreas culturales. Emerge Jamkunda, el nombre que arropa a la reformulada African Village, que no solo estrena concepto, enfoque en sus contenidos y estética, sino que se transformará cada noche en un club de baile de la mano del colectivo Voodoo, impulsor del afrobeats, y por extensión, de la música africana y la cultura de vanguardia del continente.

«El área dejará de tener en la sensibilización y denuncia su meta. Jamkunda quiere convertirse en un espacio donde visibilizar las propuestas de acción africanas y de la comunidad afrodescendiente que ahora mismo están contribuyendo a construir una sociedad que les represente, desde el arte, la cultura, los deportes, la literatura, el cine y un largo etcétera», explican desde la organización. Jamkunda —el pueblo de los Baobabs—, da así «un salto a la hora de identificarnos con lo afro; de pensar en África con una vertiente únicamente tradicional, porque África también es contemporánea», añaden. Durante años, la voz de los referentes africanos y africanas y de toda la diáspora en general se ha encasillado en la denuncia social contra el racismo o la discriminación. Pero hay más. Existen potencialidades por explorar «y la necesidad de construir entre todas la nueva humanidad necesaria para cambiar las cosas», y esto es lo que se marca como reto Jamkunda, subraya la organización. Mamadou Dia Bajo la coordinación del 'artivista' Mamadou Dia, en este espacio —concretamente en Ataya, el área de reflexión constructiva que abrirá cada tarde la programación de Jamkunda— se hablará de autorrealización comunitaria, política y empoderamiento. También de artes digitales, fotografía y cine con la joven artista Agnes Essonti, el fotógrafo y director artístico Laurent Leger y Maimouna Jallow, fundadora de Positively African y el Festival Nairobi Storytelling; o de emprendimiento femenino, ligado sobre todo al sector textil, con experiencias como la de Fatou Dieng, impulsora de la tienda Ker Fatu. Ataya se abrirá también a la creación, industria e innovación cultural desde una visión de lo afro —con Voodoo, Espacio Afro y Afrocolectiva—; o al 'artivismo' como muestra del poder del arte en un debate a varias bandas que unirá, entre otros, al actor, youtuber y activista Thimbo Samb, a la actriz, escritora y humorista Asaari Bibang y al activista especialista en migraciones y defensor de los derechos humanos Sani Ladan. Sobre el legado literario hablarán Moha Gerehou, periodista de eldiario.es y autor del libro Qué hace un negro como tú en un lugar como este, Deborah Ekoka —coordinadora coordinar de United Minds, librería especializada en África Negra y su diáspora y cofundadora de los principales festivales afro en España, como son Conciencia Afro y Black Barcelona—, o la periodista de TVE y escritora Lucia Mbomio. A Ataya le seguirá el baile, una ocasión para disfrutar y dejarse llevar por el ritmo, con sesiones dirigidas por las bailarinas y coreógrafas Makuriya Camara y Quinndy. Entrada la noche saldrá a escena el colectivo Voodoo, convirtiendo el área en un club de baile donde compartir una experiencia emocional y espiritual a través de la música. Su cartel se acopla al sello ecléctico que respira el propio espacio y promete intensas veladas no sólo impregnadas de afrobeats, sino también de afrohouse, dancehall, funk y música disco. Fortalezza (Madrid); Dj Dada; MC Chanti; SlimboyFlacko; Hirma (Suiza); Selectya Glossy; Oseka DJ Set; Naguiyami; Sunkusi Collective (Dj Owey, BuBu Sound, jrPaul, Soribah) y Wekafore DJ Set y Manga Rosa perfilan la puesta en escena de Voodoo Club para Rototom Sunsplash.