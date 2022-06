El periodismo español despide a una figura histórica. El asturiano José Luis Balbín, el carismático creador y conductor de 'La clave', falleció este miércoles en Madrid. La noticia ha sido anunciada por Julia Mesonero, viuda del periodista, con una nota publicada en los perfiles oficiales de Balbín en las redes sociales, en la que informa además que "tal y como él quiso, sus restos mortales serán llevados a su ciudad natal, Pravia".

José Luis Balbín, nacido en Pravia en 1940, hizo sus primeras prácticas en LA NUEVA ESPAÑA, medio de Prensa Ibérica al que también pertenece este diario, para, una vez graduado, incorporarse a la plantilla del diario "Arriba". Posteriormente se incorporó a Radio Televisión Española (RTVE), donde impulsaría un programa fundamental del medio en la transición: "La clave". Estructurado en torno a un debate, siempre sobre temas de gran actualidad (y en no pocas ocasiones muy controvertidos), y complementado con la emisión de una película, "La clave" se ganó a los espectadores desde su primera emisión, el 18 de enero de 1976, por la pluralidad de sus invitados y por la pericia de Balbín, siempre con su icónica pipa, al dirigir el debate.

Aunque llegó a estar suspendido hasta en dos ocasiones por afrontar cuestiones incómodas para el Gobierno (al final de su temporada inicial) y por el interés de la cadena en modificar su formato (en 1980, cuando se quiso emitir en diferido ante el rechazo de Balbín), "La clave" se mantuvo en antena prácticamente una década: su último programa se emitió el 20 de diciembre de 1985. Con el nuevo año, la dirección de RTVE canceló el programa, una decisión que Balbín siempre achacó a las presiones del Gobierno del socialista Felipe González, en vísperas de año electoral y con el referéndum para votar la entrada de España en la OTAN en el horizonte. "La clave" volvería a las pantallas con la llegada de las televisiones privadas, en concreto en Antena 3, donde se mantuvo tres temporadas, entre 1990 y 1993. En total, fueron más de 400 episodios.

Un compañero modélico y ejemplar

Aunque en los últimos años Balbín había sufrido algunos problemas de salud, que incluso le postraron en una silla de ruedas, la notica de su muerte cogió por sorpresa a sus muchos amigos, e incluso a personas muy cercanas. Lola Ortiz, la viuda del también periodista Ladislao de Arriba, amigo y colaborador estrecho de Balbín en 'La clave', recibió la noticia en Madrid, y reconoció que fue algo "inesperado". "No hace ni cinco días que hablé con Mari Carmen (la hija de Balbín) y él estaba bien, aunque los años no pasan en balde. Pero es un gran disgusto, para mí y para 'Ladis' era un amigo de los de verdad".

Graciano García, que veló junto a Balbín sus primeras armas como periodista en la redacción de LA NUEVA ESPAÑA, se mostró conmocionado por la noticia: Lo siento en el alma. Le conozco desde los primeros pasos en esta profesión tan hermosa y maravillosa que tenemos. Él proyectó en mí y me ayudo en la escuela de periodismo porque tenía un gran prestigio. Después coincidimos en La Nueva España y era un compañero modélico y ejemplar, solidario, que abrió a nuestra profesión, en momentos muy difíciles, el camino de la dignidad, y la defensa de una España plural y democrática. Balbín es un histórico del periodismo, y para mí es un orgullo haber sido amigo entrañable de él. Hemos perdido algo muy grande, y no me gustan las palabras huecas".

Distinciones por su trayectoria

A lo largo de su vida, Balbín recibió diferentes distinciones por su trayectoria profesional. Destacan el premio "Jesús Hermida a la trayectoria" que concede la Academia de la Televisión, recibido en 2021, y el Premio Nacional de la Televisión, que le otorgó en 2015 el Ministerio de Cultura. En Asturias, Balbín recibió dos reconocimientos especialmente entrañables: un homenaje del Colegio de Periodistas de Asturias en 2016, y el premio "Amuravela de Oro", de "Amigos de Cudillero", entidad a la que estaba muy unido y para la que también escribió un Cuaderno Literario de la Mar. “Era como in hermano", señaló Juan Luis Álvarez del Busto, presidente de "Amigos de Cudillero", al conocer el fallecimiento de Balbín, algo que le afectó sobremanera por los lazos personales que le unían al periodista praviano. Estaba Balbín muy vinculado a "Amigos de Cudillero", para los que escribió un Cuaderno Literario de la Mar y al que entregaron la "Amuravela de Oro", la máxima distinción del colectivo. El presidente y también cronista de Cudillero habló de Balbín como "un gran valedor" de la asociación.